Christie Morreale a indiqué ce mardi matin, au micro de LN24, qu'une fraude importante au Covid Safe Ticket avait été détectée par l'AVIQ. Un médecin a ainsi encodé 2000 fausses vaccinations et donc donné accès à 2000 faux CST au départ de la Wallonie.", a expliqué la ministre wallonne de la Santé.

La justice a été saisie et le médecin en question ne peut plus encoder de nouvelle vaccination, a assuré la ministre. Il est poursuivi pour faux et usage de faux. "C'est une rupture de confiance envers les personnes vaccinées et tous les médecins qui se décarcassent dans les centres de vaccination. Il fallait réagir de manière ferme, on ne laissera pas laisser passer ce genre de pratiques. On agira en justice à chaque fois que ce sera nécessaire parce que ce sont des comportement irresponsables qui mettent en danger des vies", a commenté Christie Morreale.

Quant aux 2000 personnes qui auraient reçu un faux Covid Safe Ticket, leur certificat est désactivé et elles seront invitées à se faire vacciner. Elles sont également passibles de poursuites.