Marc Verwilghen s’écriait samedi dans la DH : "Il faut être aveugle pour croire que cela n’existe pas chez nous." Directrice générale de Child Focus, Heidi De Pauw croyait avoir tout vu : "Mais pas cela." Selon elle, c’est le dossier le plus lourd traité par Child Focus depuis 22 ans. 38 victimes, 9 millions de fichiers explicites et 5 auteurs présumés : 3 Belges, 1 Néerlandais et 1 Anglais. Leur procès s’ouvre vendredi à Termonde.

Celui d’un réseau pédophile actif pendant des années en Belgique et à l’étranger, ayant fabriqué et distribué de la pédopornographie en utilisant leurs propres enfants, beaux-enfants et enfants de connaissances qu’ils ont filmés et soumis à toutes les maltraitances à la maison, à l’hôtel, dans les patinoires, les marchés de Noël, et emmenés à l’étranger pour les louer à des pervers qui payaient. Child Focus sera partie civile. Son conseiller, Kris Luyckx, confirme : "Depuis 22 ans, le plus gros dossier de Child Focus".

9 millions de fichiers (photos, vidéos de pornographie enfantine) et 664 séries qui n’avaient jamais fait surface, chacune des 664 pouvant contenir des centaines d’images explicites.