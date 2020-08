Avec celui de la famille, c’est le tribunal où monsieur et madame tout-le-monde est susceptible de se retrouver un jour. On parle ici du tribunal de police. Là où chaque jour, des centaines d’audience roulage se succèdent. " Un seul juge peut comptabiliser entre 80 et 100 dossiers chaque matin. Énormément de gens sont convoqués devant le tribunal de police, raison pour laquelle on y parle d’audiences de masse. On y croise toutes les catégories sociales parmi les prévenus ", précise d’emblée celui qu’on surnomme souvent le roi de l’acquittement, le spécialiste du roulage, l’avocat Christophe Redko.

(...)