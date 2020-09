Quelles sont les causes de la mort de Jozef Chovanec, qui a fait un arrêt cardiaque le 24 février 2018 dans une cellule de l’aéroport de Charleroi et qui décédera trois jours plus tard ? "Il ne semble pas prouvé, au stade actuel de l’enquête, que les gestes posés par les policiers sont la cause directe du décès", a indiqué au début du mois le parquet général de Mons. Mais c’est là une explication qui ne convainc pas l’avocate de la famille Chovanec, Me Ann Van de Steen, qui a déposé un rapport critique rédigé par un conseiller technique en mai. À la suite de ce dépôt, la juge d’instruction a désigné un collège d’experts pour rencontrer les arguments de la partie civile.

D’autres éléments pourraient être à l’origine de la mort. Jozef Chovanec a projeté sa tête contre la porte de sa cellule à de nombreuses reprises. Par ailleurs, lorsque le Smur est arrivé, une infirmière lui a injecté, à la demande du médecin, du Dehydrobenzperidol (HDB) pour le calmer et, très vite, il sera en arrêt cardiaque.

Y a-t-il une cause unique ? Une combinaison de facteurs ? Le rapport du collège d’experts pourrait apporter la clarté.

Les policiers et le personnel médical ont été entendus par le Comité P dans les six semaines qui ont suivi la mort de Jozef Chovanec. Les récits des policiers concordent. S’étaient-ils concertés ? Peut-être.

Ces agents, tous très jeunes, ont aussi dû s’expliquer sur leurs gestes, mais aussi leurs rires, le salut hitlérien d’une des leurs, le "signe des cornes" d’un autre, des instantanés enregistrés par la caméra installée dans la cellule, qui ont tant choqué jusqu’au sein de la police fédérale.

On ne connaissait pas leurs explications. La Libre a consulté les procès-verbaux d’audition au Comité P.

Voici ce qu’ils ont dit :