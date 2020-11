La justice a condamné son mari pour des viols avec tortures sur leurs enfants pendant douze ans. Elle dit qu’il ne se passait rien.

Le 7 octobre, la cour d’appel de Bruxelles a condamné un père de famille nombreuse à 7 ans de prison ferme. Elle réduisait de trois ans la peine prononcée par le premier juge, pour tenir compte de l’ancienneté des faits commis entre 1992 (il y a plus de 25 ans) et 2004. Des faits anciens. Et épouvantables.

Ce père de six enfants était accusé d’abus, dont des viols avec tortures, commis sur trois de ses filles qui, quand il a commencé, avaient 6, 8 et 14 ans. L’aînée a attendu d’avoir 31 ans, en 2015 pour déposer plainte.

Les petites avaient une mère qui vivait sous le même toit. Comment cette mère a-t-elle pu fermer les yeux et ne pas réagir pendant toutes ces années où ses filles n’avaient qu’elle pour les protéger ?

(...)