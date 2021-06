Avocat : un métier qui fait partie du top 5 de celui qui rapporte le plus d’argent. Cela, c’est dans la tête de beaucoup de gens. Mais entre la perception et la réalité, l’écart est grand. Si la profession est toujours perçue de la sorte, c’est surtout en raison du prestige qui l’entoure que beaucoup s’imaginent que les avocats gagnent de l’or en barre. Et ce n’est pas faux pour autant mais cela ne vaut certainement pas pour la majorité du métier, bien au contraire. Les pénalistes, la catégorie la plus connue du grand public en raison de la médiatisation que les affaires criminelles engendre, compte aussi parmi celle qui gagne le moins d’argent.

Certains avocats gagnent autant qu’un instituteur de primaires, d’autres galèrent pour boucler les fins de certains mois, d’autres encore misent tout sur un cabinet aux apparences luxueuses pour attirer la clientèle, sans être certains de pouvoir payer les loyers qui suivent. Sans compter la pression liée à cet univers particulier où les clients font jouer la concurrence pour tenter de brader les honoraires.

Alors, vraiment riches les pénalistes ? Plusieurs d’entre eux brisent ce tabou qu’est l’argent dans le métier.