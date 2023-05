Erdogan et Kilicdaroglu au coude-à-coude dans la présidentielle turque

Mais des chiffres circulent aussi depuis des heures dans les états-majors des partis et au sein des grandes chaînes de télévision. Ils émanent du Haut-Comité électoral (YSK), l'instance qui gère et contrôle en Turquie les élections. Lorsque 44% des urnes avaient été dépouillées, ces chiffres indiquaient que Kilicdaroglu aurait obtenu 47,45 % des voix contre 46,77 % pour Erdogan.

”Nous sommes en tête”, a twitté alors le chef de l’opposition, qui conteste les premiers résultats fournis par l’agence officielle Anadolu. L’un de ses bras droits, le maire d’Istanbul Ekrem Imamoglu, s’exprimant au siège du parti “au nom de Kemal Kiliçdaroglu”, a appelé “les citoyens à ne pas tenir compte des chiffres donnés par Anadolu”.

”Nous ne croyons pas Anadolu” a-t-il asséné dimanche, critiquant une agence de presse selon lui “sous respirateur artificiel depuis 2019” et qui “a perdu toute respectabilité”. Une allusion à la tutelle du pouvoir sur les principaux grands médias turcs.

Selon Anadolu peu après 22h, M. Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, obtiendrait à ce stade moins de 50 % des suffrages contre 44,30 % à son adversaire Kemal Kiliçdaroglu, après le dépouillement d’environ 90 % des urnes. Le troisième candidat Sinan Ogan obtiendrait 5,30 % des voix.

Un avantage à Erdogan était prévu par les experts lors des premiers résultats car ceux-ci proviennent de la campagne, notamment d’Anatolie centrale, où le président sortant a eu toujours plus de partisans. Les grandes villes - dont la métropole d'Istanbul avec ses seize millions d'habitants - sont plus favorables aux républicains. Or toutes les urnes n'y ont pas été dépouillées. L'AKP conteste certains résultats.

Si aucun candidat n’obtient 50 % , un second tour sera organisé le 28 mai, ce qui serait une première dans l'histoire de la République turque. Le troisième candidat, Sinan Ogan, pourrait donc jouer le rôle de faiseur de rois. C'est un ancien du MHP, le parti ultranationaliste qui fait coalition avec Erdogan. Il est donc possible qu'il soutienne M.Erdogan.