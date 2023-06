À l’annonce de son décès plusieurs personnalités n’ont pas tardé à réagir, en particulier le monde politique.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni a salué, dans une vidéo envoyée par son cabinet, "un battant.". "C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie", a-t-elle poursuivi.

"Nous souhaitons ne jamais vous laisser partir", a sobrement écrit son parti Forza Italia, sur Twitter.

Matteo Salvini, le secrétaire général du parti d’extrême droite de la Ligue du Nord, a demandé qu’une minute de silence soit observée à Lesa, dans la région de Novara, où il se trouvait. Le vice-président du Conseil des ministres a annulé toutes ses apparitions publiques jusqu’à nouvel ordre, selon le Corriere della Sera.

Sur Twitter, Salvini a salué “Un grand Italien”. “L’un des plus grands de tous les temps, dans tous les domaines, à tous les points de vue, sans égal. Mais surtout aujourd’hui je perds un grand ami”.

”Silvio Berlusconi a marqué l’histoire de ce pays”, a souligné le sénateur Matteo Renzi, ex-président du Conseil des ministres. “Beaucoup l’ont aimé, beaucoup l’ont détesté, chacun aujourd’hui doit reconnaître que son impact sur la vie politique mais aussi économique, sportive et télévisuelle a été sans précédent […] Vous allez nous manquer”

”Une ère est révolue, une ère se referme”, a écrit sur Twitter le ministre italien de la Défense Guido Crosetto qui a fait part de sa “grande douleur”.

”Merci Monsieur le Président”. L'AC Milan "pleure" le décès de son "inoubliable" président Silvio Berlusconi qui fut à sa tête durant 31 ans, a exprimé dans un communiqué le club italien qui a enrichi sa vitrine de 28 trophées supplémentaires lors du règne de Berlusconi entre 1986 et 2017. "L'AC Milan, profondément attristé, pleure le décès de l'inoubliable Silvio Berlusconi et embrasse chaleureusement sa famille, ses collaborateurs et ses amis les plus proches. Demain, nous rêverons d'autres objectifs, nous inventerons d'autres défis, nous chercherons d'autres victoires. Qu'ils valent la peine de réaliser ce qu'il y a de bon, de fort et de vrai en nous, en nous tous qui avons eu cette aventure d'entrelacer nos vies avec un rêve qui s'appelle Milan. Merci Président, toujours avec nous", peut-on lire dans le communiqué du club milanais.

L’AC Monza, le club de football détenu depuis 2018 par Silvio Berlusconi, et Adriano Galliani, ancien bras droit de Berlusconi, “pleurent” aussi le Cavaliere. “Un vide qui ne pourra jamais être comblé, toujours avec nous. Merci pour tout Président”, a déclaré Galliani.

À l’international aussi, le décès de Silvio Berlusconi a provoqué des réactions, en particulier du côté de la droite.

"L'Italie a perdu une forte personnalité. Il a été le premier Premier ministre italien avec qui j'ai travaillé et je garderai de lui le souvenir d'un politicien remarquable et passionné", souligne le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

”Son franc-parler et un style inédit, l’ancien Président du Conseil Silvio Berlusconi a marqué toute une époque de son pays”, a salué Jordan Bardella, le président du Rassemblement national.

"Personnage atypique, à la vie hors norme et au parcours fulgurant, Silvio Berlusconi a indéniablement marqué la vie politique italienne", a renchéri Marine Le Pen sur Twitter.