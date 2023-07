Ces applications qui facilitent la vie des parents

L’application pour les tout-petits : Babyphone 3G

Un babyphone peut coûter de 70 à 300 euros selon les modèles et les fonctionnalités. Soit une véritable fortune… Par contre, il a fort à parier que vous avez chez vous un vieux smartphone qui traîne dans un tiroir. Ne le jetez surtout, connecté avec votre téléphone actuel sur l’application Babyphone 3G, il permettra de transmettre en direct l’image de votre bébé sagement endormi, ou à l’inverse en pleine crise de pleurs. Ultra pratique, cette application fonctionne aussi sur ordinateur et fait vibrer votre smartphone dans le cas où votre enfant se réveillerait. Il est également possible de diminuer ou d’augmenter la sensibilité au bruit entendu dans la chambre de votre bout de chou. Autre point positif, Babyphone 3G est payant mais ne coûte que 10 euros pour une utilisation à vie. Bref, une belle économie !

L’application qui répond à toutes vos questions : WeMoms

Quand on est parent, bien souvent on ne cesse jamais de se poser des questions. Mon enfant tousse, est-ce que je dois m’inquiéter ? Mon enfant n’arrive pas à dormir seul, que faire ? Mon enfant ne veut rien manger, quelles recettes lui cuisiner ? Pour trouver des réponses à toutes ces questions, vous pouvez vous tourner vers vos proches qui ont déjà de l’expérience, ou tout simplement utiliser l’application WeMoms. Cette dernière regroupe une communauté de parents présente 24h sur 24 et sept jours sur sept. Chaque jour, ce sont près de 150 000 expériences qui sont partagées : questions, astuces, conseils, bonnes adresses… Tout est fait pour rendre la parentalité moins stressante.

L’application qui rend votre enfant plus ordonné : Pistache

Combien de fois n’avez-vous pas demandé à votre enfant de ranger sa chambre, sans vraiment obtenir de résultat ? Sur l’application Pistache, vous trouverez des astuces ludiques pour motiver votre enfant à faire ses tâches domestiques et à le responsabiliser. Vous pourrez notamment créer des missions personnalisées selon les besoins de votre famille et les valider lorsqu’elles sont accomplies !

L’application qui occupera vos enfants : KidzInMind

Quel parent n’a jamais donné son téléphone à son enfant pour l’occuper quelques instants ? Il n’y a pas de mal à ça, d’autant plus quand vous faites bien les choses. De fait, cette application propose une sélection de jeux éducatifs. En plus, les contenus sont sécurisés grâce au “Mode enfant” et il est même possible de limiter le temps de jeu !