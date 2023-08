Elon Musk veut supprimer la fonction "bloquer" de Twitter: "Ça n’a pas de sens"

Bloquer quelqu’un sur X empêche cette personne d’accéder à vos contenus publiés sur le réseau social et de communiquer avec vous directement (elle peut uniquement vous 'taguer' sur un post). Les tweets de la personne bloquée n’apparaissent plus non plus dans votre fil info.

Pour de nombreux utilisateurs, la fonction de blocage est essentielle pour lutter contre le harcèlement sur la plateforme et la diffusion de discours haineux par des comptes malveillants.