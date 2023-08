A l'heure où les feux de forêt sont de plus en plus nombreux en Europe ainsi qu'outre-Atlantique et que la qualité de l'air est une donnée de plus en plus importante, Google Maps a décidé de déployer deux nouvelles fonctionnalités à savoir un onglet "Incendies" et "Qualités de l'air" afin d'avertir ses usagers.