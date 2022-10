Bilan de la nuit européenne sans accident : 85% des fêtards étaient "safe"

Les Responsible Young Drivers (RYD) étaient présents, la nuit dernière, dans 3 lieux de fête bruxellois et wallons pour la Nuit européenne sans accident (NESA).

Leur mission ? Sensibiliser les fêtards à un retour à la maison en toute sécurité. Sur les 110 personnes qui ont soufflé dans l'éthylotest, 85% étaient "safe" et donc aptes à reprendre le volant. Cette année, 2 établissements et un festival avaient accepté de collaborer avec les RYD: le Trébuchet (Ciney), le Doktor Jack (Braine-l'Alleud) et les Francofaunes.

"De manière générale, la présence des RYD était perçue positivement tant par les responsables des discothèques que par les fêtards", commente l'association.

Dans le cadre de cette action, les jeunes qui s'engageaient à conduire portaient un bracelet inamovible pendant toute la soirée. A leur départ, ils étaient invités à souffler dans un éthylotest. "Ceux qui étaient 'safe' ont reçu un sac rempli de petits cadeaux comme récompense offerts par nos partenaires. Sinon, nous trouvions une alternative avec les personnes concernées (repartir avec quelqu'un d'autre, appeler un taxi...)", détaille RYD.

Au total, 110 conducteurs ont soufflé dans l'éthylotest. Parmi ceux-ci, 85% sont repartis en étant "safe". "Aux Francofaune, la démarche était un peu différente car nous distribuions des alcootests chimiques. Une centaine de personnes a également pu être sensibilisée", peut-on encore lire dans le communiqué.

L'initiative a pour objectif d'aider les jeunes à prendre conscience de l'importance de désigner systématiquement une personne responsable pour ramener l'ensemble du groupe et ainsi diminuer le nombre d'accidents liés à l'état d'ébriété.

La "Nuit sans accident" a été lancée pour la première fois en Belgique en 1995 et a été étendue à l'ensemble de l'Union européenne en 2003.