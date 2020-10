C’est Frédérique Jacobs qui lancé le débat à deux mois des festivités : "Il faudra penser à reporter les fêtes de fin d’année en juillet-août", a lancé l’infectiologue de l’hôpital Érasme sur le plateau de Question en prime à la RTBF.

Que donneront donc ces réveillons ? La question est vite passée sur toutes les lèvres et les réponses se ressemblent : l’optimisme n’est clairement pas de mise. Oubliez l’idée de célébrer Noël ou le passage à l’an neuf avec l’ensemble de vos proches, amis et famille, réunis.

Avec cette crise sanitaire, impossible de prédire de quoi sera fait l’avenir mais le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem imagine toutefois très mal des fêtes traditionnelles. "Il est clair qu’inviter dix personnes chez vous, vous pouvez déjà laisser tomber. Je mise davantage sur une bulle de quatre invités maximum. Même si on arrive à passer au-delà de la deuxième vague, il ne faudrait surtout pas en provoquer une troisième en relâchant tout pour les fêtes", insiste le porte-parole interfédéral Covid-19.

L’expert nous livre son mode d’emploi pour Noel. " J’imagine des fêtes en plusieurs étapes, avec un maximum de quatre invités. J’imagine une maîtresse de maison qui pourrait retirer son masque pour l’occasion mais pas d’embrassades pour autant. Ma fille, je ne lui ai plus fait un bisou depuis le mois de mars par exemple et je ne me vois pas en faire pour les fêtes. On peut se réunir, passer un bon moment ensemble mais il n’est pas nécessaire pour autant de sauter les gestes barrières."