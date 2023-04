Comment les jeunes salariés sont-ils traités chez McDonald’s

Ce lundi soir sur La Trois, le documentaire Mon boulot chez McDo plonge les téléspectateurs dans l'envers du décor d'un restaurant français grâce à l'enquête immersive du journaliste Tom Cariou. En quête de vérité, l'homme, équipé d'une caméra cachée, a passé toutes les étapes de l'entretien d'embauche et s'est finalement retrouvé derrière les fourneaux d'un McDo, l'endroit idéal pour découvrir ce qu'il se passait de l'intérieur.

Rythme effréné, forte pression, caméras de surveillance ou encore harcèlement entraînent parfois une mauvaise ambiance au sein de l’équipe qui fonctionne selon un nouveau concept baptisé "le full restaurant". Ici, les tâches sont réparties comme dans une industrie. Il y a une personne pour préparer les pains, un autre pour mettre la sauce, encore un autre pour mettre le fromage et ainsi de suite. Et ce travail est chronométré. Une commande doit être prête en 120 secondes, pas une de plus.

L'obsession du manager du restaurant ? Faire grimper la VPHE, c'est-à-dire : la Vente Par Heure de l'Équipier (personne qui prépare la commande). "Ils en oublient qu'ils ne travaillent pas avec des machines mais avec des êtres humains", témoigne de façon anonyme un salarié de McDonald's.

Face à ces conditions de travail difficiles, beaucoup de jeunes, dont parfois les rêves ont été brisés, abandonnent mais qu'importe, en recherche constante de nouveaux salariés, McDo recrute et explose son turnover. "Vous êtes un pion comme sur un jeu d'échecs, explique Lucas, équipier dans un restaurant McDonald's franchisé. Vous êtes éliminés, on va piocher un CV dans une panière et on vous remplace instantanément."

S’il est le premier employeur de France, le fast-food le plus célèbre au monde semble toutefois au pied du classement de ceux où il fait bon vivre…