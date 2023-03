Au volant de son pick-up, survolé par un hélicoptère qui filme la scène et capte notamment les images du visage du conducteur ivre, hagard, on notera que l'homme en infraction est parvenu à conserver suffisament de lucidité pour slalomer entre une dizaine de véhicules des forces de l'ordre... Un jeu du chat et de la souris qui a duré près de 5 heures !

L'individu, finalement, cerné, s'est in fine rendu sans incident après avoir été piégé dans un cul-de-sac...