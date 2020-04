Qui a dit que les voitures électriques n’étaient pas adaptées aux gros rouleurs ? Certainement pas l’asbl Car-Pass - qui s’assure notamment de la véracité du kilométrage des véhicules d’occasion. Dans son rapport annuel 2019 qui vient de paraitre, c’est en effet une marque spécialisée en voitures électriques qui arrive en tête des constructeurs qui effectuent le plus de kilomètres par an.

Avec 27.662 km effectués en moyenne en 2019, ce sont en effet les conducteurs de Tesla qui roulent le plus en Belgique ! Un fait étonnant puisque ce constructeur ne vend que des voitures purement électriques, et qui devrait tordre le cou aux idées reçues. En effet, dans la croyance populaire, la faible autonomie des voitures électriques les cantonne à des rôles de second véhicule ou, en tout cas, les rend incompatibles avec les longs trajets. Les chiffres enregistrés par Car-Pass tendent à prouver le contraire. La marque américaine devance dans ce classement Volvo (24.000 km/an), Audi et BMW (23.000 km/an) et Mercedes (21.000 km/an).

Des électriques à grande autonomie

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette position. Tesla propose des véhicules orientés haut de gamme qui sont principalement achetés à des fins professionnelles, notamment en raison des avantages fiscaux liés à leur motorisation électrique. Les trois modèles (berlines 3 et S, et SUV X) embarquent de grosses batteries leur assurant une grande autonomie, jusqu’à 610 km pour le modèle le mieux doté. Et Tesla est aujourd’hui le seul constructeur à disposer d’un réseau de chargeurs dédiés (Superchargeurs) et suffisamment dense, ce qui facilite les longs trajets à leur bord.