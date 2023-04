Une idée d’activité d’EVJF ou d’EVG pas comme les autres !

Coddy propose des escape games urbains et vient d’en concocter un spécial pour les enterrements de vie de jeune fille et les enterrements de vie de garçon ! Le spitch ? Tous les prestataires du mariage laissent tomber votre ami ou amie les uns après les autres… Il faut sauver ce mariage à tout prix ! Au programme, des challenges, des missions secrètes, un genre de “loup-garou” et beaucoup de rire ! En effet, le jeu est interdit aux moins de 18 ans : l’humour potache sera de la partie !

Pour combien de personnes l’activité EVG/EVJF est-elle prévue ?

Cette activité d’EVG ou d’EVJF est prévue pour des équipes allant de 4 à 16 personnes et est disponible dans plusieurs villes : Bruxelles, Bordeaux, Lyon, Paris, Amsterdam… Et même plus loin, si vous avez décidé d’organiser un EVJF/EVG de luxe à des milliers de kilomètres, puisqu’il y a des versions (en français) disponibles pour Barcelone, Madrid, Milan, Rome, Lisbonne et Londres ! La partie dure 120 minutes et demandera de marcher 4 km environ.

Et quel prix ?

Quand vous faites votre commande, vous avez un an pour jouer l’activité, que vous pouvez prolonger deux fois gratuitement (au cas où nous devrions subir une nouvelle pandémie, par exemple). Côté écolo : un arbre est planté par commande. Et le prix ? Il est vraiment accessible, puisqu’il n’est que de 60€ par équipe de 4 joueurs ou joueuses et de 240€ pour 16 participants et participantes, soit 15€ par personne. En plus, vous avez 5€ de réduction sur la première commande. Évidemment, il vous faudra prévoir un ou plusieurs smartphones équipés de la 4G pour jouer !