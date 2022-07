Notre grand test des marques: la sauce cocktail qui concurrence la grande marque, la voilà enfin ! (COMPARATIF)

Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, c’est au tour des sauces cocktail d’être examinées.

Aspect du packaging : on ne peut pas dire que Devos&Lemmens fasse dans la modernité, mais son logo veut déjà dire beaucoup de choses et attire le regard. A contrario, Delhaize et Colruyt parviennent à présenter de belles étiquettes modernes et qui vont droit au but, tout comme Carrefour, même si on a regretté le choix d'un fond noir. De leur côté, Aldi et Lidl feraient mieux de moderniser l'étiquette de leurs sauces.

Aspect du produit : avec ce critère, il est déjà l'heure d'une première sélection. En versant les sauces côte à côte dans la même assiette, nous avons remarqué de grosses différences. Celle qui nous a le plus tentés est la marque Carrefour, avec une couleur appétissante, sans tomber dans l'orange fluo. On a repéré aussi des petites traces rouges rappelant le concentré de tomates. Devos&Lemmens et Delhaize arrivent juste derrière mais réussissent sans souci à nous tenter. La sauce de la marque vendue chez Lidl devient quant à elle trop fluo pour penser à du naturel, et c'est encore pire chez Colruyt et surtout Aldi, qui a une couleur vraiment différente.

Valeur nutritionnelle : une sauce cocktail, c'est gras, on ne vous apprend rien. Pas de surprise dans la cote donnée pour l'ensemble des produits, donc.

Lisibilité de l'étiquette : sur un petit pot de sauce, il est difficile d'écrire beaucoup de choses. Seul Colruyt réussit vraiment à montrer une étiquette lisible et claire. Carrefour et Aldi limitent la casse, et les autres sont en échec alors qu'il y a vraiment moyen de mieux faire.

Goût : on va le dire directement : le goût de la sauce Devos&Lemmens est unique. En comparant, d'autres sauces étaient très bonnes, mais pouvaient être classées dans une catégorie différente tant la différence était marquée. Si vous êtes fan de la sauce Devos&Lemmens, vous aurez du mal à trouver votre bonheur ailleurs. Mais comme on l'a dit, il y a du bon ailleurs aussi. Avec une version plus sucrée de la sauce cocktail, Delhaize et Carrefour apportent une vraie concurrence à la grande marque. C'était bien équilibré, et elles étaient d'ailleurs très semblables. Pour le reste, c'est à éviter. Entre le manque de goût (Lidl et Aldi), un goût amer écœurant (Colruyt).

Rapport qualité-prix : la grosse qualité de la marque dans ce test-ci, c'est le goût, mais aussi le prix. Avec un tarif fixé à 1,59 € le pot, c'est à peine plus cher que la concurrence, puisque Delhaize pointe à 1,35 €, comme Colruyt et Carrefour, tandis qu'Aldi et Lidl proposent le même tarif : 1,49 €.