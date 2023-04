Vendre sans agence immobilière : mission impossible ?

Économiser et garder la maîtrise

Se passer d’agence permet d’éviter des frais de commission qui s’élèvent parfois à plus de 3,5 % du résultat de la vente. Si ces frais se justifient par le travail d’accompagnement, de promotion du bien immobilier, d’organisation des visites et de suivi de dossier, à raison d’un tel pourcentage, ils peuvent rapidement atteindre une dizaine de milliers d’euros… De quoi motiver plus d’un ou d’une propriétaire à tenter l’aventure d’une vente sans agence alors que l’inflation bat son plein et que le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

Vendre sans agence permet également de garder la maîtrise sur les relations avec les acquéreurs potentiels et de contrôler le processus de vente dans sa globalité sans être soumis à une exclusivité éventuelle.

Le meilleur des deux mondes

Cependant, vendre sans agence immobilière n’est a priori pas à la portée de tous les propriétaires, car cela suppose que l’on prenne en charge toutes les tâches liées à la vente, telles que la publicité du bien, l’organisation des visites, les négociations… Domaines dans lesquels les agences ont une certaine expertise.

En outre, les propriétaires n’ont pas le réseau de contacts d’un agent immobilier pour trouver des acquéreurs.

Dès lors, pour réussir à vendre au meilleur prix sans passer par agence, deux jeunes entrepreneurs ont créé récemment Vendre Autrement, pour vendre soi-même comme un professionnel. Pour un forfait unique de 490 euros HTVA, un coach immobilier accompagne les propriétaires dans la phase de démarrage du processus de vente en les épaulant dans les stratégies commerciales et marketing qui mènent à un maximum de visites. Estimation du bien, réalisation de photos de qualité professionnelle, rédaction d’annonces efficaces, liste des points forts, mise en ligne… sont tant de points abordés en collaboration avec les propriétaires.

“Notre objectif est de favoriser la vente en maximisant le nombre de visites grâce à des techniques professionnelles permettant d’être plus visible que les autres sur Immoweb”, précise Quentin Richelle, un de nos deux entrepreneurs.

L’équipe apporte également un éclairage sur les aspects juridiques de la vente, en définissant toutes les étapes auxquelles il y a lieu de se préparer. Leurs experts proposent d’ailleurs déjà un bon nombre d’informations sur la page de leur site : Vendre sans agence, le guide complet.

Alors que Vendre Autrement n’existe que depuis quelques mois, en répondant à une demande de marché, l’entreprise peut déjà se féliciter d’avoir contribué à la vente de plus d’une trentaine de biens.

