Quels métiers attirent le plus les jeunes en 2023 ?

Il ressort que sept métiers du top 20 choisis par les jeunes concernent des métiers en pénurie de main-d’œuvre en 2023 : enseignant, médecin, infirmier, mécanicien auto, analyste-développeur informatique, comptable et architecte.

Points d’attractivité et offres d’emploi entre janvier et juin 2023. ©Forem

De plus, un métier sur deux dans le top 20 concerne des métiers "STEAM" (sciences, technique, ingénierie, arts, mathématiques), et les professions de soins occupent une place de choix dans le classement.

©Forem

Qu'est-ce qui motive les jeunes ? Tout d'abord un salaire élevé (20 %) et la stabilité de l’emploi (13,4 %), suivis du fait de bénéficier d’un environnement de travail agréable (12,7 %), de disposer de temps libre en dehors du travail (12 %) et d'évoluer dans sa carrière (11 %).

Les trois principales raisons pour choisir un métier. ©Forem

Trop ou trop peu de candidats

Selon l'analyse du Forem, sept secteurs risquent de voir affluer trop peu de candidats par rapport aux places à pourvoir en 2023 : commerce et alimentation, gestion d’entreprise et informatique, industrie, mécanique et installation et maintenance, transport et logistique, construction et Horeca et tourisme. En outre, dans les services à la personne et à la collectivité ainsi que la santé, les besoins en main-d’œuvre devraient être assurés. Enfin, quatre secteurs verront trop de candidats se présenter par rapport aux places qu’ils ont à proposer : agriculture et espaces verts et animaux, arts et sports, banques et assurances et immobilier et communication.