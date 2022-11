Troyes licencie son entraîneur Bruno Irles

(Belga) Bruno Irles, entraîneur de Troyes depuis janvier, a été mis à pied "à compter de ce jour", a annoncé mardi le club champenois, 13e de Ligue 1, qui n'a plus gagné depuis le 18 septembre. L'équipe n'a gagné que trois de ses quatorze matchs cette saison et ne possède que trois points de plus qu'Ajaccio 17e et premier relégable.