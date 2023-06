Tour de Suisse - Cian Uijtdebroeks: "Très heureux de ma performance"

"Je suis très heureux de ma performance", a déclaré Cian Uijtdebroeks dans un communiqué de son équipe. "J'ai terminé deux fois dans le top 5 et je termine 7e au général. C'est très agréable de finir avec un aussi bon résultat alors qu'il y avait beaucoup de bons coureurs", ajoute le Belge, 5e de la 3e étape et 4e de la 4e. Ce 86e Tour de Suisse restera marqué par le décès de Gino Mäder, victime d'une chute dans une descente de col à pleine vitesse. "Bien sûr, c'est avec un cœur très lourd que je quitte le Tour de Suisse. Gino était proche de tout le monde. Je ne l'oublierai jamais, en tant que coureur et en tant que personne, comme je n'oublierai jamais cet événement incroyablement tragique". (Belga)