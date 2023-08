Le studio Larian, créateur de Baldur's Gate III et symbole de l'essor vidéoludique belge

Ce succès, couplé à sa suite en 2017, a permis à Larian Studios de s'étendre à Barcelone, Dublin, Kuala Lumpur, Québec et Guildford, et de convaincre l'éditeur Wizards of the Coast de l'engager pour développer le troisième opus de Baldur's Gate.

Le studio belge, qui compte plus de 400 employés, a sorti ce titre en accès anticipé dès 2020 pour permettre aux joueurs et joueuses d'adresser des commentaires aux développeurs afin d'améliorer le jeu, jusqu'à sa sortie définitive en août 2023. Selon Swen Vincke, interrogé en juillet dernier, les ventes de la version anticipée de Baldur's Gate III sont cinq fois supérieures à celles de sa précédente création, "Divinity: Original Sin II".

Le titre a reçu des commentaires positifs tant de la presse que du public, en témoigne son score de 96 sur 100 sur l'agrégateur de critiques, Metacritic. Le jeu permet ainsi au studio Larian de se placer comme l'un des principaux développeurs d'une industrie vidéoludique qui pèse plus de 200 milliards de dollars.