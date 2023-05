Pourquoi votre muguet sera un peu plus vert et un peu plus cher?

Cette année, les conditions météo sont d’un autre tonneau et comme nous, le lys des vallées va pâtir de ces longues semaines de printemps froides et humides. “Cette année, cela va être difficile, on aura peu de production belge ! Le muguet s’accommode mal des sols forts humides et des serres pas assez chauffées à temps. Il y a même quelques producteurs qui ne livreront pas : ils n’ont même pas cueilli les brins tant la qualité n’était pas au rendez-vous selon leurs critères”, estime Koen Van Malderen, directeur de l’Association belge des Fleuristes. Fait notable à la criée de Bruxelles où se rassemble l’ensemble des productions venant de partout, elle sera ouverte samedi “pour récupérer encore la moindre quantité jusqu’à la dernière minute.”

A la criée à Bruxelles, là où les fleuristes viennent chercher leurs brins en gros, le muguet est plus vert que d'habitude mais les clochettes sont belles. ©Koen Van Malderen

Le muguet viendra donc en masse des Pays-Bas et de France (Nantes). Côté prix, on devrait rester dans les mêmes fourchettes qu’en 2022. “Cela devrait augmenter de quelques cents en moyenne”, rassure le directeur. Et jusqu’à un bon euro pour une longue tige et de belles clochettes quand même. En grande surface, les prix sont moindres, encore que : des pots céramique affichent 6.99€ pour deux brins et 9.99€ pour trois brins chez Carrefour Market, 4.30€ les 2 brins en pot chez U. On ne devrait pas trouver moins cher que chez Aldi : trois brins et une rose coupés étaient à 2.59€ jusqu’à présent.

Cette année comme les autres avant elle, chez le fleuriste Cap Vert à Etterbeek, on l’achète à un producteur hollandais. “Il sera quelques cents plus cher peut-être mais ce ne sera pas une grosse augmentation”, estime Chloé qui travaille là régulièrement. “Mais on saura précisément quand on ira le chercher à la criée à Bruxelles, après l’avoir acheté en ligne auprès du producteur.” Ce que l’on peut déjà voir, c’est que les clochettes sont plus petites et les brins sont plus verts en général, les fleurs n’ayant pas toutes éclos.

Dans la petite boutique, on peut déjà acheter des pots avec trois brins en terre pour 10 euros, “Cela commence à partir, oui, mais c’est surtout dimanche et lundi que le muguet est acheté, en brins coupés”. Tradition française, le muguet s’offre principalement en Wallonie et à Bruxelles et plutôt dans les villes (car à la campagne, il pousse souvent dans les jardins). Autre écueil pour les fleuristes : évaluer la quantité juste à acheter car pour la première fois, mai signe le début des vacances de Printemps pour les francophones. Qui devraient être nombreux à partir… en faisant l’impasse sur le muguet.