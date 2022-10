Accueil Lifestyle Magazine Les miracles de la gym hypopressive À l’Aspria, on a assisté à un cours d’abdos hypopressifs, la discipline qui a tout bon pour la sangle abdominale. Weymeels Elodie ©Shutterstock

On inspire, on souffle, et le vide créé dans les poumons va permettre "d'aspirer" le ventre qui va aller se caler sous les côtes. À partir de ce principe de base de la gymnastique abdominale hypopressive, on peut exécuter toutes sortes de postures qui vont muscler les abdos profonds, le transverse, tout en ne créant pas de pression sur le plancher pelvien, au contraire : cela renforce toute la ceinture abdominale. "Résultat, cela va affiner la taille, contribuer à un ventre plus plat, dessiner le galbe", s'enthousiasme Anne Leclerc, femme longiligne, gracieuse et dynamique qui donne cours d'abdos hypopressifs le jeudi à 9 h à l'Aspria royal La Rasante à Bruxelles devant un public nombreux et conquis. Anne, dont on apprendra qu'elle est grand-mère, ne s'arrête pas là : "Ce type de gymnastique permet aussi d'allonger son corps, d'avoir un dos droit et un beau port...