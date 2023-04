"Mimi" tuée par son beau-fils: les liens des Ullens de Schooten avec la famille royale belge

La reine Astrid est née princesse de Suède. Elle est la fille du prince Carl de Suède, issu d’une branche cadette de la famille royale, et de la princesse Ingeborg de Danemark. Ce couple très uni a trois filles : Margaretha (1899-1977), Martha (1901-1954) et Astrid (1905-1935) avant la naissance d’un fils en 1911 prénommé Carl. Le prince fut le chouchou de ses trois sœurs aînées.

Les princesses de Suède contractèrent de prestigieuses unions bien que n’étant pas filles d’un souverain. En 1919, la princesse Margaretha épousa la prince Axel de Danemark. En 1929, la princesse Martha se maria avec le prince héritier Olav de Norvège et en 1926, la princesse Astrid s’était unie au prince héritier Léopold de Belgique, duc de Brabant.

En 1937, deux ans après la mort accidentelle de la reine Astrid, son frère le prince Carl, duc d’Östergötland, renonça à ses titres dynastiques et ses droits au trône pour épouser la comtesse Elsa von Rosen. Une union qui n’avait pas l’adhésion de la Cour. La comtesse était de sept ans l’aînée du prince Carl mais elle était surtout mariée et mère de trois enfants…

Après le divorce d’Elsa, le prince Carl l’épouse le 6 juillet 1937. Son beau-frère le roi Léopold III le créa prince Bernadotte. De cette union qui se solda par un divorce en 1951, est née une fille unique la comtesse Madeleine, Ingeborg, Ella, Astrid, Elsa Bernadotte en octobre 1938.

Le prince Carl se remaria deux fois en 1954 avec Ann Margareta Larsson et en 1978 avec Kristine Rivelsrud. Il est toujours resté proche de ses neveux Baudouin, Albert et Joséphine-Charlotte. Il était présent lors des grands événements familiaux de la Cour royale belge et de la Cour grand-ducale luxembourgeoise. Il était notamment assis au deuxième rang de la famille royale belge en la cathédrale des Saints Michel et Gudule lors des funérailles du roi Baudouin en 1993. Le prince est décédé en 2003 dans le Sud de l’Espagne où il résidait.

Sa fille unique la comtesse Madeleine épousa en 1962 le comte Charles-Albert Ullens de Schooten (1927-2006) avec qui elle eut quatre enfants : Marie Christine (1964), Jean-Charles (1965), Astrid (1971) et Sophie (1973). Le couple divorça en 1981. La comtesse se remaria avec Nicos Kogevinas (1918-2006) avec qui elle eut une fille Désirée.

La comtesse Madeleine est donc la cousine des rois Baudouin et Albert II mais aussi du roi Harald de Norvège. La famille Ullens a donc “cousiné” avec les familles royales d’Europe. La presse de cœur avait aussi fiancé Astrid et Sophie Ullens de Schooten avec Felipe d’Espagne et le prince Edward d’Angleterre, après des séjours en Norvège organisés pour les anniversaires du roi Harald et de la reine Sonja, où les jeunes femmes avaient été conviées au regard de leurs liens de famille.

Sophie Ullens, fille du défunt comte Charles-Albert et de la comtesse Madeleine Bernadotte, put compter sur la présence de sa cousine la princesse Martha Louise de Norvège lors de son mariage en 2004 avec Lionel Jadot. Astrid Ullens qui se fait appeler professionnellement Astrid Whetnall, est une actrice et scénariste confirmée qui a décroché le Magritte de la meilleure actrice en 2017.