Maria Lopez, alias l’influenceuse EnjoyPhoenix, également connue pour être la compagne du DJ belge Henri Pfr avec qui elle a emménagé à Bruxelles, a décidé de lever le voile sur son activité de Youtubeuse.

L’ancienne candidate de Danse avec les stars a souhaité parler sans tabou à ses 5 millions d’abonnés des produits qu’elle vend sur Instagram. "Le plus gros montant que j’ai touché pour un partenariat sur le long terme, avec énormément de contenus […], c’était 190 000 euros", a-t-elle dévoilé dans une vidéo publiée vendredi sur sa chaîne. Précision importante qu’elle a faite dans la foulée : "Sur ces 190 000 euros, j’ai bien évidemment payé beaucoup d’impôts."

Si ce gros chèque est fonction du nombre d’abonnés qui la suivent et de la quantité de messages sur la marque qu’elle poste, la jeune femme de 25 ans est consciente de la chance qu’elle a. "C’est génial de gagner autant d’argent, parce que grâce à ça, j’ai pu aider beaucoup de gens dans mon entourage et surtout je peux m’assurer un avenir - ce qui est fabuleux - mais il faut comprendre que plus on gagne d’argent, plus on paie d’impôt", conclut-elle. "Rassurez-vous, je n’ai donc pas mis tout cet argent droit dans ma poche."