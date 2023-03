Tahar Rahim dans la peau d’Aznavour: "Ça ne se refuse pas"

Interrogé par nos confrères du Parisien, le mari de Leïla Bekhti explique qu'un rôle de cette ampleur "ne se refuse pas". "Je suis très ami avec Grand Corps Malade et Medhi (Idir, NdlR). Ils me parlaient de ce projet mais je n'avais jamais pensé que ce serait moi", dit l'acteur de 41 ans qui avoue être un "très grand fan de l'artiste". Pour lui, incarner Charles Aznavour est un "challenge exceptionnel".

Comment Tahar Rahim va-t-il faire pour ressembler au chanteur franco-arménien ? "Il faut de la ressemblance mais c'est plus de l'incarnation et de l'évocation : je n'ai pas envie de me retrouver avec un masque sur la tête", déclare-t-il avant d'ajouter qu'un "gros travail" est à faire sur "le piano et le chant".

Le biopic qui "retracera l'ascension d'Aznavour vers la célébrité dans les années 1950 et ses amitiés avec de nombreux artistes", explique Variety, fait partie des films les plus attendus de l'année 2024 et devrait connaître un retentissement international tant Charles Aznavour était connu dans le monde entier.