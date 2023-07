"Je dois encore écrire mon discours" : Émilie Dupuis se confie sur les préparatifs de son mariage

Invitée à un mariage l’an dernier, Émilie Dupuis a toutefois, lors de l’emblématique lancer du bouquet de la mariée, attrapé l’objet de toutes les convoitises synonyme de mariage dans l’année. Un signe ? L’ancienne speakerine et le coiffeur de la Maison By JV. ont décidé d’enfin franchir le cap et de s’unir pour la vie. Civilement mariés depuis avril dernier, ils célébreront leur union le week-end du 15 au 17 septembre dans le sud de la France. “L’idée de ce mariage est de célébrer les 10 ans de rencontre, explique Emilie Dupuis. On a encore la chance d’avoir chacun à nos côtés nos parents en bonne santé. On va donc en profiter pour fêter l’amour qu’on a l’un pour l’autre et pour ceux qui nous entourent depuis tant d’années en compagnie de nos proches. Je vais avoir une robe de mariée, mais je vis quand même ce moment comme un beau week-end où on prend le temps de partager et de se dire qu’on s’aime. On veut vivre un maximum le moment présent et se créer un maximum de souvenirs.”

En tant que présentatrice météo, vous vous êtes assurée de célébrer votre union dans un endroit où le soleil est sûr de briller, c’est-à-dire pas la Belgique…

”La météo est la principale raison pour laquelle j’ai choisi de me marier dans le sud de la France. Mais j’ai été visité l’endroit en novembre et en mai dernier, et à chaque fois, il pleuvait ! J’espère que j’aurai plus de chance en septembre. En tout cas, il ne faudra pas me sortir la phrase : 'Mariage pluvieux, mariage heureux'!” (rires)

Vous êtes civilement mariés depuis le 24 avril dernier. Que cela change-t-il concrètement pour vous ?

”Pas grand-chose. Mais, pour mon fils, ça change beaucoup de choses visiblement ! Comme sa sœur, il a le même nom de famille que son papa. En me mariant à Jérémy, je suis devenue Madame Velkeneers. Jude m’a alors dit : 'Maman, maintenant, tu fais partie de la famille !'” (rires)

Comment se passent les préparatifs du mariage ?

”J’avais peur qu’on se prenne beaucoup la tête avec Jérémy en ce qui concerne les préparatifs. Je pensais qu’on allait être en désaccord sur plein de choses. Et je sais à quel point ça pourrait tout gâcher. Certains mariages s’annulent parfois à cause de préparatifs très tendus. Mais, heureusement, nous, on vit cet événement comme une grande fête, un moment agréable, entourés de nos proches. On ne se met pas de pression. J’attends que ma fille soit à la sieste pour avancer une chose ou l’autre. À ce stade, je dois encore préparer mon discours que je destinerai à mon mari et à toutes ces personnes qui sont là depuis 10 ans. J’ai envie d’écrire quelque chose de fort. Mais, pour cela il faut que je trouve le temps de me poser et de réfléchir au calme.”

Vous êtes allée acheter votre robe dans une boutique carolo. Était-ce important pour vous de mettre en avant les petits commerces de votre ville d’origine ?

”C’est super important. Je suis une carolo de souche et mon papa nous a toujours transmis ces valeurs de faire vivre les indépendants de la ville de Charleroi. Je ne vais pas mentir, je suis allée voir un tas d’autres magasins, mais j’ai eu un coup de foudre pour ce que cette boutique proposait. J’ai adoré le service, les conseils et le fait qu’on puisse confectionner sa robe soi-même. Ce qui est super flippant, c’est de choisir sa robe et puis d’attendre la confection qui prend 3 à 4 mois. Entretemps, je voyais des photos de mariée défiler sur Instagram et je me demandais si j’avais fait le bon choix ! Mais, j’ai été l’essayer la semaine dernière et j’ai adoré !”

Ce choix de robe correspond-il à ce que vous aviez imaginé étant plus jeune pour le jour J ?

”Ma meilleure amie est la seule à avoir vu ma robe et, directement, elle m’a dit que c’était dans ce style de robe qu’elle m’imaginait.”

Plusieurs de vos followers ont été offusqués de ne pas voir Sandrine Corman participer à votre enterrement de vie de jeune fille (EVJF) à Marrakech.

”Pas mal de gens ont été étonnés de ne pas la voir à Marrakech. Je me suis expliquée par la suite sur les réseaux sociaux. Ce voyage impliquait une présence du vendredi au lundi et Sandrine ne pouvait pas se libérer, car elle anime une quotidienne en radio. Mais elle s’est super bien rattrapée par la suite parce que, deux ou trois semaines plus tard, elle et des amies m’ont organisé un petit week-end parisien. Sandrine attend le jour de mon mariage avec impatience. Elle m’envoie régulièrement des messages pour prendre de mes nouvelles et savoir si elle peut m’aider. C’est une belle preuve d’amitié.”

Avez-vous prévu de partir en voyage de noces après votre mariage ?

”Non, rien de tout ça n’est prévu. Un mois après le mariage, je vais participer au semi-marathon des plages avec Sandrine pour le Télévie. Physiquement, j’ai peur de ne pas pouvoir m’entraîner comme il le faut avec l’organisation du mariage, mais bon, je sais qu’on sera là l’une pour l’autre.”