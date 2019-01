"Aucune décision finale n’a été prise pour l’instant mais des négociations pourraient débuter dans un futur très proche, a déclaré au journal anglais The Mirror le directeur de la production de la série Suits, au sujet de celle qui a dû faire une croix sur sa carrière d’actrice pour pouvoir épouser le prince Harry. "J’ai entendu des sommes mirobolantes, allant de 2 à 6 millions, être envisagées et ça semble énorme."

Il serait question d’une brève apparition. Non pas sous les traits de Rachel Zane, personnage que la duchesse de Sussex a incarné durant 7 ans, mais bien pour jouer son propre rôle, à savoir celui d’un membre de la famille royale d’Angleterre.

The Mirror l'affirme : le studio NBC Universal est fin prêt et prévoirait seulement une demi-journée de tournage, à Londres bien sûr. Entre la grossesse de la princesse, le protocole, la reine d'Angleterre très réfractaire à ce genre de mise en avant et la somme astronomique qu'il faudrait débourser à en croire la production, on peut quand même gager qu'il y a peu de chance que tout cela ait lieu. Mais si oui, comme le dit le directeur de la production : Ce serait l’un des coups les plus incroyables de l’histoire de la télé."

Le magazine américain Harper's Bazaar s'est également intéressé à cette folle rumeur. D'après le site de ce magazine qui a pu rencontrer une source en contact direct avec deux initiés travaillant sur les costumes, "L'émission n'a pas fait une offre de don de plusieurs millions de dollars à Meghan afin qu'elle revienne pour un caméo. Elle n'a juste pas l'intention de faire son retour." Ce qui est plus croyable !

Meghan Markle, dans le rôle de Rachel Zane.

© Production "Suits"