"Plus longue"

"Kanye, appelle-moi mon pote ! On a la deuxième partie sur l'ordinateur, elle n'a jamais été visionnée, on serait contents que tu l'aies", a lâché le dénommé Wack100 dans un podcast. Le manager affirme que cette vidéo inédite serait à la fois "plus crue et mieux" et "plus longue" que la précédente. Mais pas question qu'elle devienne virale pour autant. "On la lui donnerait. Il a des enfants avec cette femme. On ne peut pas la lâcher dans la nature comme ça, ce serait irrespectueux", a-t-il estimé sur les ondes de "Bootleg Kev".

Véritable sextape ou buzz facile, ce qui est sûr c'est que Kim Kardashian n'aura pas mis longtemps à réagir. "L’affirmation selon laquelle il existe une sextape inédite est fausse. Il est regrettable que des gens fassent ce type de déclaration dans le but de glaner 15 minutes de gloire", a fait savoir l'un de ses avocats sur le site TMZ. Une sortie musclée qui confirme indirectement ses dires ?