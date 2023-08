Enzo, Renaud, Lucas, Maud,... : Ensemble, il sont gagné près de 900.000 €, que sont devenus les grands gagnants belges des jeux télévisés ?

Enzo Diliberto a aligné 138 victoires dans Tout le monde veut prendre sa place. Mais il a gardé la tête sur les épaules. ©

Nombre de victoires : 138, la dernière le 14 septembre 2017

Montant des gains : 132.200 euros, trois voyages (Andalousie, Sénégal et Nouvelle-Calédonie) et une voiture.

C’est un petit défi que vous vous étiez mis à vous-même de participer à l’émission ?

”C’est un concours de circonstances. Mon ex-femme était fan de Nagui et elle regardait l’émission. Quand il m’arrivait de la regarder avec elle, en rentrant du boulot, je répondais aux questions et c’est elle qui m’a dit “Mais pourquoi tu n’y vas pas ?”. J’ai passé le casting deux fois à Bruxelles, je suis allé au bout des sélections mais ils ne m’ont pas appelé. La troisième fois, c’était à Waterloo. Rebelote, j’arrive au bout et là, au culot, j’ai dit au responsable casting que si je n’étais pas rappelé cette fois-ci, je ne viendrai plus ! Apparemment, ça a été payant parce que j’ai été rappelé au bout de deux jours. J’y suis allé par curiosité, pour voir comment ça se passait et avec la seule crainte d’être ridicule et jamais avec l’idée de faire un parcours pareil.”

Vous avez rapidement retrouvé une vie normale ?

”J’ai continué à travailler pendant que je jouais. C’était sportif parce qu’on enregistrait six jours par mois. Mais je suis kiné indépendant, j’ai des patients et je ne voulais pas les laisser au milieu de leurs soins. Donc je m’organisais ! J’étais très fatigué, mais j’y suis arrivé. Après ces 138 victoires, évidemment, les gens me reconnaissaient dans la rue, mais je ne me suis jamais pris la tête avec ça. Ça m’a manqué de ne plus y aller, parce que c’était quand même très gai. Surtout les coulisses et l’équipe avec laquelle je m’amusais comme un fou. Si, en plus, je gagnais de l’argent facilement…”

L’émission vous a amené des patients un peu curieux ?

”Oui, quelques-uns. Certains venaient avec l’excuse de soins de kiné mais avouaient que c’était pour me rencontrer. Mais ça fait 31 ans que je suis kiné et je n’avais pas besoin de ça pour avoir une réputation dans mon coin. C’est un métier que j’aime et je n’ai jamais eu l’intention d’en changer sous prétexte que je suis passé à la télé.”

Vous avez été sollicité par d’autres émissions ?

”Quand on joue comme ça, on n’est pas sollicité, il faut passer des castings. J’ai essayé “Les douze coups de midi” l’année d’après, je suis arrivé au bout du casting et ils ne m’ont jamais appelé. J’ai repassé le casting cette année au mois d’avril mais ils m’ont fait comprendre que comme j’étais déjà un “grand champion” chez Nagui, ils préféraient laisser leur chance aux gens qui n’avaient jamais gagné. À part ça, j’ai aussi fait une fois le Septante et un, mais de la maison, pendant le Covid. Et j’ai gagné. 750 euros.”

Et qu’avez-vous fait de ces 132.200 euros ?

”J’ai fait des travaux dans la maison, j’ai gardé une partie – on ne sait jamais – et comme mon divorce avait été douloureux financièrement, ça m’a permis de souffler un peu…”

Renaud Vlies – N’oubliez pas les paroles

Renaud Vlies dit de lui qu'il n'a "pas un très belle voix mais une excellente mémoire". ©ÉdA – 60328793589

Nombre de victoires : 55, la dernière le 14 janvier 2019

Montant des gains : 391.000 euros et des voyages au Maroc, en bateau sans permis sur les rivières de France, à Cuba et, enfin, à Tahiti.

Comment s’est passé le retour à la vie normale ?

”Je suis instituteur primaire à Marcinelle et tout s’est passé très simplement. Je savais bien que ça ne serait plus jamais tout à fait comme avant. Pendant mon parcours, j’avais déjà pu mesurer l’impact des réseaux sociaux sur lesquels j’ai reçu des centaines, des milliers de messages de gens que je ne connaissais pas, qui voulaient juste me féliciter. Ça, je ne m’y attendais pas car cela a été très soudain et toujours très bienveillant. Mais je suis quelqu’un qui a la tête sur les épaules et je ne me suis pas monté le bourrichon. Je n’ai pas l’ambition de devenir chanteur. J’ai participé à un jeu, et voilà… Je suis resté quelqu’un de très simple et, d’ailleurs, Nagui le souligne souvent en plateau !”

Vous avez repris le travail, mais vous avez toujours un pied dans l’émission puisque vous avez participé souvent aux Masters…

”Oui ! Et cette année, c’est moi qui ouvre le bal. C’est une première pour moi. La diffusion commence le 4 septembre. Étant donné que je suis dans les 32 meilleurs – je suis actuellement 5e – j’ai la chance de participer aux Masters chaque année. Et aussi aux tournois caritatifs que Nagui organise chaque année.”

Cette émission vous a donc aussi amené “ailleurs” ?

”Les tournois caritatifs, c’est s’amuser pour la bonne cause. Pour moi, c’est une manière de rendre un peu de ce que l’émission m’a apporté. En plus, dans ces tournois, il y a moins de stress, c’est bon enfant. Et c’est par équipe. Avec mon équipe, j’ai eu la chance de gagner 100.000 euros au profit de la lutte contre le cancer, et 100.000 autres pour Enfance majuscule, une association qui défend les droits des enfants. En tant que professeur, cela m’a particulièrement touché.”

Qu’avez-vous fait de l’argent que vous avez gagné ?

”On avait une petite maison avant l’émission, on en a acheté une deuxième parce qu’on n’avait pas de jardin et on a mis la première en location, ce qui fait un capital pour notre fille. On aimerait aller aux États-Unis dans les mois qui viennent. Avec mon épouse, on a offert la Saint-Nicolas aux enfants de notre école, ce qui faisait quand même 250 cadeaux, j’ai également fait des cadeaux de Noël aux enfants défavorisés de la région. Ce sont des petits gestes que j’ai pu faire grâce à l’émission.”

Lucas Léonard – Pékin Express

Les aventuriers belges Nicolas et Lucas Léonard ont acquis une certaine notoriété. ©Patrick Robert

Date de la victoire : le 14 avril 2022

Montant du gain : 100.000 euros

Est-ce que le retour à la “vie normale” s’est fait sans encombres ?

”Après le tournage, non, il a fallu un certain temps avant de pouvoir me remettre dans le bain. Ça a même carrément été une horreur. Mon frère Nicolas l’a vécu totalement différemment. Moi, j’ai eu beaucoup de mal parce que j’ai vraiment profité de l’aventure. Changer de quotidien, être coupé du monde, ça m’a permis de vivre l’aventure pleinement. Mais la remise en service a été douloureuse ! Être coupé de tout, ne pas avoir de téléphone qui sonne, pas de mail, pas de pression, ça m’a permis de couper net. En rentrant, trouver une boîte mail abominable, des tas de coups de fil à passer, c’était compliqué. Le contraste, aussi, a été compliqué : vivre avec des gens qui n’ont pas grand-chose et revenir dans la “vraie vie”, c’est parfois un peu violent.”

Pourquoi votre frère l’a-t-il vécu différemment ?

”Lui a un travail manuel, il a retrouvé sa petite famille. Nicolas a la faculté quand une chose est finie, on passe à autre chose. C’est très clairement beaucoup plus compliqué pour moi.” (rires)

Depuis, qu’est-ce que vous êtes devenu ? Vous vous êtes marié…

”Oui ! Je suis marié depuis décembre 2022. Pour le reste, ma vie n’a pas changé par rapport à avant. Je travaille toujours dans l’événementiel du côté de Malmedy. Je vis toujours la même vie sauf que j’entends bien plus parler de “Pékin Express” qu’avant. On m’en parle encore aujourd’hui.

Ça vous a amené des clients ?

”Très clairement, on a un centre d’activité et d’animation, une escape room, etc. Mon troisième frère – il a un frère entre Nicolas et moi – gère l’animation et on le prend souvent pour moi… et on lui parle de “Pékin Express”. Au niveau de l’événementiel aussi, cela nous a ouvert des portes.”

Si demain on vous dit “tu repars”, vous le faites ? Ce serait tout aussi facile pour vous de tout lâcher le temps d’une aventure ?

”Étant donné que j’ai une épouse qui me suit à 100 % dans ce que je fais, oui. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur un projet pour elle, mais oui, je pense qu’elle me soutiendrait. Nous n’avons pas encore d’enfant… Si je venais à être papa dans les prochains mois, ce serait sans doute différent, mais comme ce n’est pas à l’ordre du jour…”

Est-ce qu’après “Pékin Express” vous avez été contacté par d’autres émissions ? Koh Lanta, par exemple ?

”Koh Lanta, non. Déjà, je ne voudrais pas. Je n’ai pas le physique ni le mental pour faire ce genre d’émission. Mais nous avons eu d’autres propositions qui ne se sont pas concrétisées. On m’avait demandé de faire “Les traîtres”, sur RTL, mais la semaine de tournage était celle de mon mariage ! Bref, j’avais d’autres priorités. Il y aura peut-être d’autres demandes à l’avenir, j’y réfléchirai…”

Vous habitez toujours la région où vous êtes né, celle de Malmedy. Vous n’avez jamais été tenté de bouger ?

”J’adore ma région, j’adore Malmedy. Après une petite période d’euphorie après la victoire, les choses sont revenues à la normale. J’ai acheté une maison, on va l’agrandir… C’est, en partie, à ça qu’a servi l’argent que j’ai gagné. Et aussi à financer le projet de ma femme. Ce que j’ai gagné est secondaire par rapport à ce que j’ai vécu. C’est un plus, je ne vais pas le nier.”

Maud – Koh Lanta

Maud a pu réaliser l'un de ses rêves: gravir l'Everest grâce à son gain de 100.000 euros dans Koh Lanta. ©TF1/ALP

Date de la victoire : le 21 juin 2019 (et elle aimerait bien que ce soit hier !)

Montant : 100.000 euros

Pourquoi aimeriez-vous que ce soit hier ?

”Pour à nouveau être riche pouvoir repartir faire toutes mes aventures (rires). Et surtout, pour le plaisir, parce que c’était génial. J’aurais préféré recommencer, en fait. Refaire ce Koh Lanta avec les amis ! Mais si on refaisait cette aventure avec les 21, je ne suis pas sûre que je gagnerai. D’ailleurs, en ayant gagné, je serai sans doute éliminée tout de suite.” (rires)

Le retour à la vie normale s’est fait facilement ?

”Tout à fait. Koh Lanta était une aventure dans laquelle je me sentais bien. J’adore la nature, je me balade toujours pieds nus, j’étais comme un poisson dans l’eau. En plus, il y a eu cette amitié avec Cyril et j’ai toujours des contacts avec les 21 aventuriers. La seule chose, c’est que quand on se promène dans la rue – en tout cas avant le Covid -, il y a des tas de gens qui viennent vous dire bonjour, qui vous font la bise alors que vous ne les connaissez pas. Et là, vous comprenez que vous avez vécu tous les vendredis avec eux. Chaque fois que je sortais de chez moi, au début, c’était très étonnant. Je me souviens de courses au Colruyt. Dans la file, à la caisse, une petite dame vient me voir pour me demander si je peux faire une photo avec son fils, qui m’avait reconnue. Dans la file d’à-côté, du coup, une autre personne me dit la même chose, puis à droite. Mais c’était génial et très rigolo.”

Et donc, vous vous appelez officiellement “Maud de Koh Lanta” !

(rires) “Oui, il y a Maud et Maud de Koh Lanta et après, il y aura Maud de Koh Lanta de l’Everest.”

Cet argent que vous avez gagné, vous l’avez utilisé pour réaliser des rêves que vous aviez depuis longtemps ?

”J’ai adoré l’aventure en elle-même mais évidemment qu’on ne crache pas sur 100.000 euros. Ce sont mes enfants qui m’avaient inscrite à Koh Lanta… Sept ans plus tôt, mon mari et moi, on s’était fait un petit pari en envoyant chacun une lettre de motivation. On se disait “tu verras, c’est moi qui vais être sélectionné” Et on n’avait jamais reçu de réponse. Donc, on trouvait ça très nul de la part de TF1 mais sans savoir, à l’époque, qu’il y avait entre 25 et 32.000 candidats qui postulaient. Très vexés, on avait rangé nos lettres en se disant que les Français ne voulaient pas des Belges. (rires) Pour mes 50, mes enfants se sont dit qu’ils allaient inscrire leur mère à Koh Lanta, comme ça, je pourrais peut-être réaliser mes rêves, à savoir gravir les sept sommets les plus hauts, par continent. Avec les 100.000 euros, j’ai pu m’offrir mon rêve qui était de gravir un des sommets. Lors de l’émission, ils parlaient de l’Everest, parce que c’est le plus connu. Donc, pour être cohérente, j’ai gravi l’Everest. Une autre aventure, un peu fatigante quand même. Plus dure que Koh Lanta, parce que c’était un dépassement total. J’ai aussi fait des travaux dans la maison, qui se terminent à peine. Mais là, il me reste encore trois sommets à gravir et c’est vrai que si j’avais à nouveau 100.000 euros, je les mettrai peut-être dans les sommets.”

Vous avez repris votre métier de déléguée de vente en imagerie médicale ?

”Tout à fait. Quand j’ai terminé Koh Lanta, j’avais gravi l’Elbrouz (en Russie occidentale, 5416 mètres). Je voulais savoir ce que j’avais encore dans le coco parce qu’après Koh Lanta, j’avais quand même perdu 13 kilos. Puis j’avais donc le projet de m’attaquer à l’Everest mais le Covid est passé par là et j’ai dû postposer. Je me suis finalement retrouvée au sommet de l’Everest le 14 mai 2022, qui est le jour d’anniversaire de ma maman. C’était un très chouette symbole. Mais tout cela coûte très cher… La Pyramide de Carstensz en Océanie, c’est 8.000 euros, le Denali, en Amérique du Nord, c’est 20.000 euros. À part avec un super sponsor – que je ne cherche pas, je n’aime pas demander les choses – il va falloir que je me débrouille par moi-même. Peut-être qu’à 80 ans, quand j’aurai les sous, je tenterai l’ascension du Mont Vinson, en Antarctique.” (rires)

Si demain on vous dit “Tu repars”, vous dites oui tout de suite ?

”J’avais été sélectionnée pour les 20 ans de Koh Lanta. Mais j’ai appris le lundi – ils décollaient le jeudi – que je ne partais finalement pas. J’étais la première réserve… Je me réjouissais avant, d’autant que Cyril était sélectionné aussi. Mais je vous avoue qu’aujourd’hui, je suis super contente de ne pas avoir participé, vu la manière dont ça a tourné. Ça ne correspondait pas du tout, pour moi, à ce qu’est un Koh Lanta. De la tricherie comme ça, je ne peux pas. Et je ne pense pas seulement à Teheiura qui a été pointé du doigt mais aux autres dont on n’a pas donné les noms. On n’aurait pas dû montrer qui gagnait, d’ailleurs. Il n’y a pas eu de gagnant mais on a quand même montré le vote et, ça, je trouve que c’est déplacé… Donc, oui à un Koh Lanta propre. On ne peut pas dire non à Koh Lanta. En même temps, j’ai vécu une aventure tellement extraordinaire que j’aurais peur d’être déçue.”

Damien Lenoir – Les douze coups de midi

Damien Lenoir a été éliminé des "12 Coups de Midi" au bout de 26 émissions. ©TF1

Nombre de victoires : 26. La dernière le 17 juin 2016.

Montant des gains : 111.000 euros. Moitié argent, moitié cadeaux.

Parmi les cadeaux, il y avait de tout ?

”Oui, vraiment de tout. Voiture, télévision, roulette de casino, 33 tours et même un baby-foot que j’ai enfin réussi à installer dans ma maison, au bout de… sept ans ! Il est énorme, il pèse cent kilos et comme j’ai une relativement petite maison, il ne rentrait nulle part. Mais j’ai réaménagé les chambres de mes enfants, grâce à mes gains, et j’ai pu, enfin, installer mon baby-foot.”

Le retour à la “vie normale” s’est passé comment ?

”On est un peu déphasés, parce qu’on tourne plusieurs émissions par jour et on est en intérieur tout le temps. D’autant qu’on doit presque faire croire qu’il est midi tout le temps. Bref, on sort un peu lobotomisés parce qu’on a vécu beaucoup de choses et, émotionnellement, c’est très fort. En plus, comme j’étais repris pour le combat des maîtres et l’émission spéciale de l’été, je n’ai pas pu déconnecter tout de suite. Mon retour à la réalité a été assez abrupt parce que le lendemain de mon retour, je bossais à 9 heures du matin. Je retrouvais mon emploi de directeur d’une agence bancaire, à Bruxelles. Deux semaines après mon retour, on a détecté, chez mon papa, une double leucémie, donc ça a fait une bonne coupure. Enfin, pendant mes tournages, mon épouse était enceinte de notre deuxième fils. Donc, j’ai retrouvé très vite ma place de papa et, ça, c’était très agréable.””

Ces gains vous ont servi à quoi ?

”Nous n’avions pas deux chambres pour les garçons et les gains nous ont aidés à agrandir notre maison d’un étage. Et puis, on s’est fait un peu plaisir à droite et à gauche. Avec tous les cadeaux que j’ai reçus, cela m’a permis de donner des choses à mes frères et sœurs. Cela permet quelques largesses, de dispenser autour de soi l’argent qu’on a gagné.”

Vous avez tenté votre chance dans d’autres jeux ?

”Je ne cours pas après d’autres jeux, mais j’ai été faire “Tout le monde veut prendre sa place”. Ça m’a permis de revoir une chouette bande de copains que je me suis faite à Paris. J’ai aussi participé aux Traîtres, sur RTL.”

Quels sont vos projets, aujourd’hui ?

”Je m’investis dans beaucoup de choses. Je suis devenu chef d’unité chez les scouts de la 63e unité de Blanmont, ce qui me prend pas mal de temps. Avec quatre copains, on a monté une petite association qui s’occupe de subvenir aux besoins d’un orphelinat en Afrique du Sud. Et puis, je m’occupe de la bibliothèque de mon village… On a aussi acheté un tout petit bout – 8 ares – de terre agricole, près de chez nous, que l’on “retape” petit à petit. C’est un projet familial, on ne sait pas encore si on va en faire un verger ou un terrain de jeu pour les enfants, mais on le “construit” à quatre.”

Vincent Rozet – Questions pour un champion

Vincent Rozet ne dirait pas non à un autre jeu télévisé. S'il avait le temps! ©D.R.

Nombre de victoires : 4. “J’ai perdu à la cinquième et je n’ai donc pas eu la cagnotte !” C’était le 23 décembre 2016.

Montant des gains : Rien en argent, mais quatre beaux voyages : deux nuits dans un château de la Loire, trois jours au Futuroscope, une semaine au ski et un séjour à Londres. “Et, évidemment, j’avais gagné les super dictionnaires Questions pour un champion !” (rires)

Qu’est-ce qui vous avait motivé à participer à l’émission ?

”J’aimais regarder les jeux télévisés et, avec les copains, à l’unif, on se faisait des petits défis Questions pour un champion en ligne. Quand on regardait l’émission, on se rendait compte qu’on pouvait répondre à la plupart des questions, qu’on pouvait faire aussi bien que les candidats, si pas mieux. Mais copains n’ont jamais essayé, moi je me suis lancé.”

Vous n’avez jamais tenté d’autres jeux, ensuite ?

”Si, je suis allé trois fois au Septante et un. Et ça s’est très bien passé, les trois fois.”

Vous étiez toujours étudiant quand vous avez participé à Questions pour un champion ?

”Non, je travaillais déjà. Je m’occupe, en tant qu'indépendant, des déclarations fiscales d’un portefeuille de clients et j’anime l’optimisation fiscale avec les produits d’assurances et les assurances-vies qui permettent de retoucher un maximum aux impôts. C’est d’ailleurs pour ça que je me suis un peu éloigné des plateaux TV depuis un peu plus de cinq ans. Mon dernier passage, c’était en janvier 2019 au Septante et un et, depuis, je n’ai malheureusement plus le temps. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Il faut juste que trouve une méthode pour déléguer mes tâches et travailler un peu moins.”

Quand vous êtes revenu, après votre semaine victorieuse, que vous avez revu vos clients, ça s’est passé comment ?

”Andy Wharol disait qu’on aurait tous, en moyenne, son quart d’heure de célébrité et bien c’était le cas. J’avais des clients qui m’avaient rappelé, des années après ; quand j’allais boire un verre en ville avec des copains, on me montrait du doigt. Même si ça n’a pas duré longtemps, ça faisait plaisir à l’ego.” (rires)

Aux autres candidats, j’ai demandé ce qu’ils avaient fait de leurs gains, vous, en l’occurrence, c’étaient des voyages…

”Oui mais au Septante et un, avec le peu d’argent que j’avais gagné, j’ai racheté une voiture. Le jour où j’avais gagné, sur le chemin de retour entre Bruxelles et Arlon, ma voiture est tombé en panne sur l’autoroute. Au final, tout ce que j’avais gagné ce jour-là a directement été réinvesti dans une nouvelle auto !”

Avec Questions pour un champion, vous n’aviez pas choisi le jeu le plus lucratif, non plus !

”Exact. Mais à Questions pour un champion, les castings se font vraiment sur des questions de culture générale. Ils ne sont pas trop regardants sur l’apprêt du candidat. Cela ne les gêne pas de prendre des gens timides ou introvertis. Alors que dans les autres jeux, les castings se font aussi beaucoup sur la personnalité, le bagout, il faut faire rire tout le monde. Je les ai tentés, mais ça n’a pas fonctionné.”

Aujourd’hui, vous travaillez toujours dans la finance ? Quels sont vos autres hobbies, passe-temps, envies ?

”Pour l’instant, c’est uniquement mon métier et m’occuper de ma fille, quand j’en ai la garde. À l’époque, quand je suis passé dans les jeux télévisés, j’étais aussi arbitre de football mais j’ai démissionné il y a trois ans parce que je n’ai plus le temps… J’arbitrais dans toute la Wallonie, en division 2 amateurs.”