"Sous emprise" : De quoi parle le film avec Fianso qui est numéro 1 sur Netflix?

Depuis le 9 septembre dernier, jour de sa sortie sur Netflix, Sous emprise trône à la première place du classement des films les plus regardés de la plateforme. Mais de quoi parle ce long-métrage porté par le rappeur Sofiane Zermani, plus connu sous le nom de Fianso ? Sous emprise raconte l'histoire de Roxana, une jeune femme un peu désorientée qui tombe amoureuse de Pascal Gauthier, le champion du monde d'apnée lors d'une formation. Ensemble, ils vivent une relation passionnelle. L'apnéiste professionnel lui propose même de rejoindre son équipe. Au fur et à mesure des compétitions, Roxana repousse, elle aussi, ses limites et devient à son tour championne d'apnée. Mais les victoires de la jeune femme éclipsent petit à petit celles de Pascal Gauthier, provoquent la jalousie de ce dernier et vont totalement changer la façon dont il se comporte avec elle.

L’histoire vraie derrière le film

Sous emprise s'inspire librement de l'histoire vraie d'Audrey Mestre, une apnéiste française de 27 ans qui a perdu la vie le 12 octobre 2002 en République Dominicaine. Le drame est survenu lorsqu'elle tentait d'atteindre le record du monde de 171 mètres de profondeur. Une fois arrivée à son objectif sous l'eau, la jeune femme a rencontré un problème avec le ballon censé la ramener à la surface. La phase d'apnée, qui n'aurait pas dû durer plus de 3 minutes, a finalement duré plus de 8 minutes et 30 secondes. Suite au décès d'Audrey Mestre, son mari Francisco "Pipin" Ferreras écrit The Dive : A Story of Love and Obsession, un livre dans lequel il raconte la relation passionnelle qu'il entretenait avec sa femme. Deux ans plus tard, c'est Carlos Serra, l'un des membres de l'équipe de plongée en apnée, qui couche sur papier sa version de l'histoire, accusant Francisco Ferreras d'avoir trafiqué le ballon d'Audrey Mestre et d'être donc responsable de la mort de son épouse.

L'histoire tragique d'Audrey Mestre a profondément touché le milieu de la plongée en apnée et intéresse, depuis des années, les cinéastes. Amateur de plongée, James Cameron (Avatar, Titanic) et Francis Lawrence (Hunger Games) avaient, chacun, prévu d'en faire un film mais leurs projets n'ont jamais vu le jour. Finalement, c'est Netflix qui s'est emparé de l'histoire et qui l'a adapté en long-métrage. Un coup de maître pour le géant du streaming qui peut notamment compter sur la notoriété de Fianso pour rassembler du monde devant l'écran.