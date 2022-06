Jean-Louis Trintignant est mort ce vendredi, à 91 ans, comme il a vécu. “Paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches”, a annoncé son épouse. Même s’il en avait le statut, il détestait le mot star. “Moi, un monstre sacré ?, déclarait-il. Non, non, pas du tout, ne croyez pas cela. Je suis un type très simple. Je suis acteur et j’ai de la chance parce que c’est un métier qui m’a plu. J’ai quitté quelques fois ce métier, mais j’y suis toujours revenu parce que c’était toujours plus intéressant que tout ce que j’essayais de faire.”