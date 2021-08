Moteur, concentration et… action !" Une trentaine de figurants et trois hôtesses de l’air, valises à la main, s’affairent dans les travées d’un hangar à l’architecture futuriste. Bienvenue sur le tournage du 7e film du Belge Xavier Diskeuve. Le Petit Prodige est son 6e court-métrage. "On est au pavillon de Milan (de l’exposition universelle de 2015, NdlR) mais à Namur, nous explique le réalisateur de Jacques a vu. C’est l’ancien pavillon de l’exposition internationale qui a été reconstruit sur la citadelle de Namur. Je l’ai visité et comme je cherchais un aéroport pour mon film, je l’avais devant moi sans le savoir."

Après six jours intenses au mois de juillet dernier, nous assistons au dernier jour de tournage de la première coproduction RTBF de Xavier Diskeuve (budget : 30 000 euros), un des auteurs des chroniques humoristiques de Votez pour moi sur Bel RTL. "Je préfère tourner des courts-métrages car les longs demandent un million de financement et énormément de temps, nous glisse-t-il entre deux prises de sa scène d’ouverture. J’ai le savoir-faire, j’ai envie de tourner et avant d’être trop vieux, autant y aller. C’est une chance de pouvoir le faire."

