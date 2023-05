"J'ai fait un tour au roi Philippe": Donovan a été invité à la garden party de la famille royale belge

Plus tard dans l’après-midi, c’est au prince Gabriel, fils aîné du roi Philippe et de la reine Mathilde, que Donovan a fait un tour. “Je lui ai demandé de penser à une carte et de la garder en tête. Plus tard, on s’est recroisé et j’avais deviné son choix”, explique-t-il. “J’ai également joué un autre tour au roi Philippe. Je lui ai demandé de choisir une carte, j’en ai fait disparaître un bout et il l’a retrouvé à l’intérieur d’un bout de citron déposé à deux mètres de nous.”

Donovan a fait plus d'un tour aux membres de la famille royale belge, samedi dernier.

La magie de Donovan a visiblement fait son effet auprès de la famille royale. “On m’a dit que le roi voulait garder contact et qu’il avait demandé mon numéro”, confie le magicien alsacien de 22 ans qui connaît une ascension fulgurante depuis sa participation à La France a un incroyable talent et son arrivée en Belgique il y a environ 5 ans. “Lorsque j’ai commencé à travailler chez RTL-TVI, je ne m’attendais pas à vivre tout ça. La chaîne m’a donné la chance d’avoir une émission à mon nom et a mis la lumière sur mon travail. Aujourd’hui, je me retrouve à faire des tours de magie aux souverains du pays. Je trouve ça tout simplement dingue !”

Et son histoire avec la Belgique est loin de s’arrêter en si bon chemin. Actuellement en tournée avec son tout premier spectacle, lequel lui fera passer par La Louvière le 24 mai, Durbuy le 25 mai, Wavre le 26 mai et Bastogne le 27 mai (tickets en vente sur donovan.bleucitron.net), le jeune homme prépare également une nouvelle émission qui sera diffusée cet été sur RTL-TVI.