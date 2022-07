Survolté, Harry Styles a conquis ses fans à Anvers

Après le concert de Billie Eilish il y a à peine plus d'une semaine, le Sportpaleis d'Anvers accueillait ce jeudi Harry Styles pour l'autre show immanquable de ce début d'été, sold-out depuis des mois.

Membre des One Direction, groupe arrivé à la troisième place de l'émission britannique X Factor en 2010, l'Anglais est rapidement propulsé sur le devant de la scène internationale. Alors que les "1D" se hissent au top des charts, devenant l'un des boys bands les plus vendus de tous les temps, le groupe annonce faire une pause. Harry Styles se lance alors dans une carrière solo et sort son premier album en 2017. Et le succès est au rendez-vous pour l'artiste, qui rassemble désormais plus de 73 millions d'auditeurs chaque mois sur Spotify.

En faisant la couverture de Vogue en décembre 2020, Harry Styles a aussi assuré son rôle d’icône de la mode, devenant le seul homme à avoir fait la couverture du magazine en solo. Robes, costumes colorés… Le chanteur anglais ose tout. Et cela plaît à ses fans, qui suivent le mouvement. Dans la salle, les tenues rivalisent d’extravagance et de couleur : chouchous et maquillages colorés, pantalons à paillettes, boas de plumes ou encore drapeau LGBT…

Le concert ayant été reporté à plusieurs reprises à cause de la pandémie de Covid-19, c’est après deux ans (et avec une quinzaine de minutes de retard) qu’Harry Styles fait son entrée sur scène. Les premières notes de ‘Music for a Sushi Restaurant’, titre d’ouverture de son dernier album ‘Harry’s House’, retentissent alors dans la salle, aussitôt reprise en chœur par le public. Il poursuit directement avec ‘Golden’ et ‘Adore you’, tubes de son album ‘Fine Line’ sorti en 2019.

“Bonsoir Anvers ! Mon nom est Harry, c’est un véritable plaisir d’être ici”, lance-t-il entre deux chansons. “Je vais faire de mon mieux pour vous divertir ce soir”, promet-il, avant d’inviter la foule à se lâcher. “Si vous voulez chanter, si vous voulez danser… Soyez libre d’être la personne que vous avez envie d’être !” Ici, Harry Styles est comme à la maison et tout le monde est le bienvenu.

Déhanchés, pas de danse… L'anglais n'a rien à envier aux plus grandes stars du rock. Il évolue sur scène avec un charisme qui ne laisse pas la salle indifférente et n'hésite pas à prendre la guitare pour certains titres. 'Daylight', 'Cinema', 'Keep Driving'... Presque tout son dernier album figure dans la setlist, où les titres pop côtoient des ballades plus calmes ('Matilda', 'Boyfriends'). L'artiste de 28 ans prend aussi le temps de remercier ses fans à plusieurs reprises pendant le concert.

Fidèle à sa réputation, Harry Styles prend quelques minutes pour interagir avec le public. “C’est ton anniversaire ce soir? C’est vraiment aujourd’hui? Tu me le promets?”, demande-t-il à une fan présente au premier rang, qui porte une veste à paillettes rose faite maison pour l’occasion. “J’en veux une aussi”, plaisante-t-il, avant d’inviter tout le Sportpaleis à l’accompagner pour lui chanter un joyeux anniversaire. Un jour qu’elle n’est sûrement pas près d’oublier.

L’enthousiasme monte encore d’un cran lorsque le chanteur annonce le début du “disco medley”, partie du concert avec ses titres les plus dansants. C’est aussi le moment qu’il choisit pour jouer ‘What Makes You Beautiful’, un hommage à ses débuts avec One Direction.

Les fans devront attendre le rappel pour s’époumoner sur ‘Watermelon Suger’ et ‘As It Was’, qu'il terminera avec un poisson rose sur la tête.

Seul bémol : malgré les nombreux appels du public, Harry Styles n'a pas ajouté 'Medicine' à la setlist. Mais ses fans lui ont aussitôt pardonné, totalement séduits par le spectacle. Le concert se terminera en apothéose sur 'Kiwi', titre aux sonorités plus rock'n roll qui met une dernière fois le feu à la salle.