"Mon destin est écrit et on verra où il me mènera" : Matteo Bocelli, le fils du ténor italien, sera de passage en Belgique !

Deux ans plus tard, le fils Bocelli sort Matteo, un premier album en anglais et en italien pour lequel il a notamment collaboré à l’écriture et à la production avec les frères Sheeran (Ed et Matthew). Le 7 octobre prochain, le Transalpin se produira sur la scène de la Salle Reine Elisabeth à Anvers dans le cadre d’une première tournée mondiale (infos et réservations sur www.gracialive.be). Un retour en Belgique pour Matteo Bocelli. “Je m’étais déjà produit en Belgique avec mon père et j’en garde de bons souvenirs. En octobre, j’y viendrai pour la première fois en tant que soliste. Je ne vois pas l’heure d’y être. J’espère que le public sera au rendez-vous !”, déclare le chanteur qui nous a accordé une interview quelques mois après son grand show.

Que vouliez-vous pour cette première tournée mondiale ?

”Étant donné que c’est ma première tournée en tant que soliste, je l’ai intitulée Une soirée avec Matteo. Je voulais envoyer un certain message au public, celui de la promesse d’une soirée intime avec moi. Pour moi, c’était la meilleure façon de faire connaissance. J’avais envie de vivre des moments pas seulement musicaux mais également personnels avec le public.”

Votre premier album Matteo, est sorti en septembre dernier. Que raconte-t-il ?

”C’est un album qui me ressemble et pour lequel j’ai dû faire un choix parmi 500 chansons. Je les ai choisies sur base des moments que j’étais en train de vivre. Dans chacune d’elles, il y a de moi.”

Comment la collaboration avec Ed Sheeran et son frère Matthew s’est-elle passée ?

”Très bien. Je suis honoré d’avoir pu travailler avec eux. Le titre qu’ils m’ont écrit s’appelle Chasing stars. Il fait écho à ma vie et au fait que mon père a toujours été un héros à mes yeux. Il explique également qu’il ne faut jamais arrêter de suivre les étoiles. C’est une chanson au message très positif.”

Avec un père comme le vôtre, était-ce une évidence de devenir également chanteur ?

”Mon père a toujours voulu que ses fils connaissent la musique parce qu’elle jouait un rôle important dans sa vie. Comme chaque père de famille, il voulait partager ses passions. Il ne voulait pas pour autant qu’on en fasse un métier. En tout cas, je ne le remercierai jamais assez de m’avoir invité à étudier la musique car aujourd’hui, elle m’accompagne au quotidien.”

Quel est le conseil le plus précieux que votre père vous a donné concernant le métier de chanteur ?

”Il m’en a tant donné que c’est difficile de n’en relever qu’un seul. Il m’a dit que lorsqu’on décide de devenir chanteur, il faut travailler dur sinon on n’y arrive pas. Dans la vie n’arrivent que ceux qui travaillent.”

A-t-il été parfois difficile d’être le “fils de” pour se faire une place dans la musique ?

”Difficile n’est pas le mot. Tout simplement parce que lorsqu’on fait de la musique, on ne pense pas à la séparation. On en fait par amour, par passion. Le plus important est d’aimer ce qu’on fait. Être le fils d’Andrea Bocelli n’a jamais été quelque chose de négatif pour moi. Mon destin est écrit et on verra où il me mènera.”