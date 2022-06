Une compétition de drag-queens bientôt sur la RTBF

Samedi dernier, en deuxième partie de soirée, France 2 a surpris les téléspectateurs en diffusant le premier épisode de Drag Race France, une compétition de drag-queens adaptée du format américain RuPaul's Drag Race qui est a été diffusé sur LGBT LogoTV et ensuite sur VH1. Le principe de l'émission est simple. Pendant des semaines, plusieurs candidates vont devoir relever des défis mélangeant danse, chant, comédie et mannequinat devant des juges (ici Nicky Doll, célèbre drag-queen française exerçant aux États-Unis, Kiddy Smile, un artiste militant pour les droits LGBT français, et Daphné Bürki, animatrice bien connue du PAF) qui noteront leurs prestations. Celles-ci devront, par exemple, confectionner un costume de scène ou encore défiler sans faute devant le banc du jury. À la fin de chaque épisode, une compétitrice est éliminée de l'émission. La gagnante, elle, repart avec un chèque et des contrats commerciaux.

Cette diffusion était toutefois exceptionnelle puisqu'elle ne visait qu'à lancer la téléréalité destinée à la plateforme du service public France.tv. Les près de 915 000 téléspectateurs qui ont suivi le programme ont toutefois motivé les responsables de France 2 à revoir leurs plans. La saison entière (8 épisodes) sera finalement diffusée à l'antenne à partir du 2 juillet prochain vers minuit, informe 20 minutes. De quoi ravir les fidèles de la chaîne française qui sont en quête de nouveautés…

Selon nos informations exclusives, une version belge du programme (qui connaît déjà une demi-douzaine d’adaptations, du Canada à l’Australie en passant par l’Espagne) devrait également voir le jour sur la RTBF et plus précisément sur Tipik, la chaîne réservée aux Millénials. Le service public belge serait, en effet, en train d’organiser des castings afin de trouver les candidates qui feront le show sur le plateau. Si l’identité des membres du jury et la date de diffusion n’ont pas encore été révélées à ce stade, on sait toutefois qu’un présentateur extérieur à la RTBF serait recherché pour présenter le programme.