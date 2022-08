Voilà la maman belge qui représentera la Belgique dans la prochaine saison du "Meilleur Pâtissier"

Valeur sûre du petit écran, Le Meilleur Pâtissier fera son grand retour le 7 septembre prochain sur M6 et donc, le 12 septembre sur RTL-TVI. Si les noms des pâtissiers amateurs de cette onzième saison n’ont pas encore été dévoilés, nous pouvons d’ores et déjà affirmer que la Belgique sera à nouveau représentée derrière les fourneaux. Et ce par Adelina, une maman belge d’origine albanaise. Résidant en France, non loin de la frontière franco-belge, cette responsable d’une boutique de prêt-à-porter aime mélanger ses passions pour la mode et la pâtisserie. Résultat, ses réalisations sont dotées d’une élégance qui pourrait bien faire craquer Cyril Lignac et Mercotte.

D’autres immensités de la pâtisserie auront eux aussi l’occasion de goûter aux gâteaux de notre compatriote. Parmi eux, le juré de Top Chef, Glenn Viel, mais également Pierre Hermé, Philippe Conticini ou encore Thierry Marx.

Habituellement tournée dans le parc du château de Groussay, situé dans la commune de Montfort-l’Amaury, l’émission déménage et pose ses valises au sein du domaine qui entoure le château de Neuville à Gambais, là où avait été tournée la toute première saison du Meilleur Pâtissier.

Si la saison dernière, l’émission fêtait son dixième anniversaire, elle célébrera cette fois-ci son 100e numéro. L’occasion pour les candidats de recevoir une masterclass de Cyril Lignac en personne.