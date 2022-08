Un "Masterchef" aux petits oignons

Pas facile de dépoussiérer une émission culte telle que Masterchef. Sept ans après son arrêt sur TF1, France Télévisions a fait le pari de relancer le concours culinaire réservé aux amateurs. Diffusé ce mardi soir sur France 2 et AB3, le premier épisode de ce retour surprise semble annonciateur d'une saison haute en couleurs.

Dix-huit candidats se sont affrontés par trio sur leur plat préféré. À la fin de la soirée, seuls neuf ont été sélectionnés pour continuer l'aventure. Un examen d'entrée qui a ajouté un peu de piment au concours. Moins scénarisée que Top Chef, l'émission fait davantage la part belle aux candidats, à leurs histoires (de la sclérose en plaques d'Eva à l'envie de Jean-François d'ouvrir son propre restaurant et l'heureux événement qu'attend Samira) et à leurs recettes sans trop s'attarder sur la préparation des plats et sur les échanges entre les chefs. Ce qui permet au programme d'adopter un bon rythme et de ne pas tirer sur la longueur.

" C'est parti pour le plus grand concours de cuisine amateur de France ! " lance Agathe Lecaron, qui entre bonnes vannes, complicité et confidences se retrouve parfaite dans son rôle de présentatrice. Il faut dire que l'amoureuse de cuisine et ex-coanimatrice de Top Chef ne pouvait pas espérer mieux comme émission à présenter.

Des plats épatants

Venus avec leurs ingrédients et, parfois, leur matériel, les candidats ont épaté les chefs Thierry Marx, Yves Camdeborde et Georgiana Viou. Dans le décor habituel de l'émission, mais bien relooké et modernisé, ceviche, magret de canard, ris de veau thaï ou encore pigeon aux morilles ont été concoctés avec concentration. " Je ne suis pas un viandard, mais quand je vois ça, ça donne envie ! " lance Thierry Marx à son confrère Yves Camdeborde. " Le problème, c'est que vous mettez la barre tellement haut qu'après il faut chercher des points de détail ", dira plus tard le chef Camdeborde.

Pour certains, les retours étaient toutefois moins glorieux. " Je suis au restaurant. Je commande un ris de veau thaï. Je trouve ça chiche ", lance le chef à l'un des candidats. Plus tard, l'un des pionniers de la bistronomie française a laissé Kimlinh dresser son assiette après le temps imparti. " Vous me mettez dans une situation très inconfortable ", dit le chef, qui a toutefois apprécié le plat préparé. Ce détail a néanmoins eu raison de la place de la jeune candidate dans l'émission.

Deux Belges, deux destins

Dans ce premier épisode, deux Belges étaient en lice, Samira et Morgan. Si la première a réussi à sortir son épingle du jeu après avoir été envoyée à l’épreuve "sous pression", une seconde chance autour de la carotte qui permet à certains candidats de rester dans l’aventure, le second a toutefois été éliminé au terme de la première épreuve.