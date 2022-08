"Je suis déçu": Yves Camdeborde pousse un coup de gueule dans "Masterchef"

Après un démarrage très décevant au niveau des audiences (37.000 téléspectateurs belges sur AB3 et 34.000 sur France 2), Masterchef, le plus grand concours de cuisine amateur de France, est de retour pour un deuxième épisode que les deux chaînes espèrent plus fédérateur.





Derrière les fourneaux, ils ne sont plus que neuf. Ensemble, ils découvrent le contenu de la boîte mystère" qui se trouve sur leur plan de travail. Pour cette première épreuve, les candidats vont devoir jongler avec plusieurs produits, parmi eux le calamar, le boudin noir ou encore les graines de colza, et faire travailler leur imagination. Et force est de constater que le sujet les a inspiré. "On a deux assiettes exceptionnelles, deux assiettes de très haut niveau", reconnaît le chef Yves Camdeborde.





Suite à la dégustation, les chefs ont attribué la broche d'immunité à Alice. La candidate pourra donc continuer à cuisiner cette semaine sans être éliminée. Zachary, candidat ayant réalisé l'assiette la moins bien réussie, obtient, quant à lui, un tablier noir et un aller simple pour le test sous pression.

"Moi, je râle!"

Pour la deuxième épreuve, les candidats ont été mis au défi par le chef triplement étoilé Frédéric Anton. En binôme, ils ont dû réaliser une assiette monochrome. "Quand je vais voir votre assiette, je veux une seule couleur", dit-il. Marc-Amaury, gagnant du test de connaissance, choisit le noir pour son binome avec Dao, le jaune pour Samira et Emmanuelle, le vert pour Alice et Clara et enfin le blanc pour Jean et Jean-François.





A la dégustation, Yves Camdeborde est le premier à pousser un coup de gueule. La recette verte, à savoir les deux poulettes en herbe, déçoit le chef à l'origine de la bistronomie. "Moi, je râle!", dit-il. "Il y a du blanc, tout simplement. On a dit vert, c'est vert." Le chef n'en démord pas. "Je ne trouve pas le dressage joli, pas très élégant.La plus belle chose, c'est l'assiette. (...) Moi, je ne vais pas au restaurant pour manger l'assiette mais pour manger le contenu." Un avis partagé par le chef Anton mais qui s'éclipsera quelque peu après dégustation. "Je suis assez satisfait de ce que j'ai mangé", ajoute Yves Camdeborde qui a fini son assiette. "La cuisson de la volaille n'est peut-être pas assez précise mais après l'ensemble est très frais.La pistache qui vient comme un crumble léger et l'acidité qui me tient. Je trouve ça agréable."





Comme la verte, l'assiette rouge n'a pas non plus été au goût d'Yves Camdeborde. "Je suis déçu", dit-il d'emblée. "Deux heures, deux cuisiniers. Ce qui me dérange, c'est le travail fourni. On est dans un concours. On est des cuisiniers. En deux heures, faire que ça, je trouve que c'est un peu limite."





Les deux assiettes qualifiées pour la semaine prochaine sont celle de Dao et Marc-Amaury et celle de Samira et Emmanuelle.

Jean, Jean-François, Clara rejoignent Zachary au test sous pression centré sur la courgette. Les candidats à être sélectionnés pour la suite de l'aventure sont Clara et sa "gourmandise de courgette, Jean-François et sa courgette "comme à la maison" ainsi que Zachary et son "Cucurbita paf".

Malheureusement, Jean est contraint de quitter l'aventure. "Bravo et continue. Tu as ta place dans la cuisine, ne l'oublie pas", l'encourage Thierry Marx.