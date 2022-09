"J'espère faire changer le regard sur la trisomie 21": Samuel Allain Abitbol donne la réplique à Camille Lou dans "J'irai jusqu'au bout de mes rêves"

À seulement 24 ans, Samuel Allain Abitbol a déjà une belle carrière derrière lui. Découvert dans Mention particulière, l'acteur a ensuite décroché un rôle dans Plus belle la vie sur France 3. Une belle évolution pour le Français qui est, ce mercredi, à l'affiche de J'irai au bout de mes rêves sur RTL-TVI, un téléfilm dans lequel il incarne Antoine, un jeune homme trisomique de 25 ans qui tombe amoureux de Bianca, une surveillante qui travaille dans le même collège que lui. Que se passe-t-il quand une personne atteinte de trisomie 21 devient un jeune adulte ? Quand elle a des craintes, des espoirs, des désirs ? Voilà des questions auxquelles va tenter de répondre ce téléfilm plein d'espoir, d'humour et d'émotion. "À travers ce film, j'espère faire changer le regard sur la trisomie 21 et les gens en situation de handicap. C'est mon combat", nous confiait Samuel Allain Abitbol en septembre dernier au Festival de Fiction TV de La Rochelle. Quelques mois plus tard, le jeune acteur recevait le prix du Meilleur Espoir masculin au Festival TV de Luchon.

Cet été, le comédien a également rejoint le casting d'Un si grand soleil sur France 2. Il y incarne Rémi, un jeune jardinier en insertion qui va aider Noémie dans son élevage de chevaux. "J'aime ce personnage gentil, serviable et proche de la nature, car il me ressemble", confie à Télé 7 Jours le jeune homme qui espère bien que son rôle devienne récurrent dans le feuilleton français.

J'irai au bout de mes rêves, Mercredi à20 h30 sur RTL-TVI