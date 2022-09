Philippe Etchebest, Eden Hazard, Kendji Girac: plusieurs stars ont fait une apparition dans le retour des "Orages de la vie" sur RTL-TVI

Désormais diffusée en prime-time, l'émission Les Orages de la vie a fait son grand retour, ce mardi soir, sur RTL-TVI. Avec à ses commandes un Christophe Dechavanne "bon pote" à l'oreille attentive mais aussi blagueur. Comme dans l'ancienne version du programme pilotée par Stéphane Pauwels, l'animateur de 64 ans a pris le volant de sa voiture pour se rendre, au son du générique historique de l'émission, chez ses deux premiers "invités".

Dans la première partie de l'émission, Christophe Dechavanne est allé à la rencontre d'Ilyas, un jeune étudiant qui fait partie des quelques "enfants de la lune" de Belgique. A cause de cette maladie génétique, le Tubizien ne peut être exposé aux rayons ultraviolets sous peine d'être gravement brûlé. Il est donc contraint de porter un scaphandre lorsqu'il souhaite sortir de chez lui en journée. L'animateur a d'abord fait connaissance avec la famille d'Ilyas, qui l'a accueilli chez elle avec des pâtisseries maison et du thé à la menthe. Christophe Dechavanne et Ilyas se sont ensuite rendus à l'école de ce dernier afin d'y rencontrer professeurs et copains de classe. Ensemble, ils ont même tapé la balle avec un certain Jean-Michel Saive, champion de tennis de table. Christophe Dechavanne a mis fin à la journée en emmenant Ilyas au Planétarium, un lieu où le jeune homme a pu contempler la lune de plus près et où il a pu prendre le temps d'écouter les petits mots de ses proches et de stars telles qu'Eden Hazard, Kendji Girac ou encore Youri Tielemans qui lui a dédicacé un maillot de football. "On se dit que la prochaine fois qu'on se voit, on essaye de marcher sur la lune. Je suis content de t'avoir rencontré mec. Porte toi bien et rêve un peu", conclut l'animateur en serrant Ilyas dans ses bras.

Philippe Etchebest à Mallory Gabsi : "Prépare-toi mon garçon !"

Après avoir dit "au revoir" à Ilyas, Christophe Dechavanne a repris le volant de sa voiture pour se rendre à la gare maritime de Bruxelles. Là, il y rencontre Mallory Gabsi, ancien candidat belge marquant de Top Chef à qui un malheureux accident a coûté un oeil. Accompagné de Celian, le frère du chef cuistot, les deux hommes se frottent à la préparation d'une mayonnaise pour accompagner leurs frites dorées. Dans la voiture qui les mènent à l'hôpital où Mallory a été suivi pendant des années, Christophe Dechavanne s'intéresse de plus près à l'accident de Mallory qui accepte de répondre sans détour à toutes les questions, même les plus délicates. Les deux hommes se sont enfin rendus au restaurant gastronomique que le Belge a ouvert à Paris. L'occasion de se remettre à nouveau derrière les fourneaux mais également d'écouter les messages des proches de Mallory en compagnie du papy de Mallory et d'Hélène Darroze, sa cheffe de brigade lors de Top Chef. D'Yves Mattagne, son mentor, à Adrien Cachot, ami et ancien candidat de Top Chef, en passant par sa maman, son frère, son papy ou encore Philippe Etchebest qui promet de passer prochainement manger dans son restaurant à Paris. "Alors prépare-toi mon garçon!", lui lance le Meilleur Ouvrier de France.

Avec cet ensemble de mots touchants, Christophe Dechavanne referme ce premier numéro des Orages de la vie. Les téléspectateurs auront-ils été nombreux à suivre le retour de l'émission phare de RTL-TVI ? La réponse ce mercredi.

