TF1 dévoile le nom du célèbre chanteur international qui va être le parrain de la "Star Academy"

C'est un retour en grande pompe que s'apprête à faire la "Star Academy" ce samedi soir. Plus de 20 ans après son lancement et près de 15 ans après sa disparition des écrans, le télécrochet phare de TF1 reprend du service avec l'objectif de former des artistes et de les faire découvrir au grand public.

Pour marquer le coup, la chaîne française n'a pas lésiné sur les moyens et annonce s'entourer d'un parrain exceptionnel. Celui n'est autre que Robbie Williams, chanteur britannique aux plus de 85 millions d'albums vendus dans le monde et connu pour des tubes tels que "Feel", "Rock DJ", "She's the one" ou encore "Angels". Quelques semaines après la sortie de "XXV", son 14e album, Robbie Williams sera sur le plateau de la "Star Academy" ce samedi soir pour soutenir les nouveaux élèves du télécrochet. Une première pour le chanteur qui n'avait jamais participé à l'émission auparavant.

En tournée, Robbie Williams sera en concert au Sportpaleis d'Anvers le 26 janvier 2023.