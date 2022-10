Bénédicte Deprez attend un heureux événement

La semaine dernière, Benedicte a fait son grand retour à la télévision après trois mois d'absence pour cause de maladie aux yeux. Sur Instagram. L'animatrice a expliqué souffrir d'un kératocône et avoir fait un rejet du greffon se trouvant dans son œil ce qui l'a rendue malvoyante pendant plusieurs semaines. Heureusement, la copresentatrice de "100 % Sport" a reçu le traitement adapté et a pu retourner à ses activités à la RTBF.

Après la pluie vient toutefois le beau temps. Sur Instagram, Benedicte Deprez annonce la bonne nouvelle: elle attend un heureux événement. "Ah oui… je vous avais pas dit… Mon plus beau geste pour la planète arrive en 2023", écrit-elle à côté d'une photo d'elle montrant son joli ventre rond.



Plusieurs personnalités du petit écran lui ont adressé un message. "Ooooh mais ce sont les posts que je préfère sur Insta!!! Juste merveilleux, que l'aventure commence… tu verras la plus belle et la plus intense d'une vie", commente Emilie Dupuis, présentatrice météo de RTL-TVI. "100% chouuuuu", écrit, quant à lui, Jeremie Baise, son partenaire dans "100 % Sport".