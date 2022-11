"C’est un nouveau challenge pour moi": Jonatan Cerrada débarque sur le petit écran belge

Début des années 2000, Jonatan Cerrada, à l’époque âgé de 17 ans, se faisait connaître en remportant la première saison de "A la recherche de la nouvelle star". Très vite, le Liégeois aux origines espagnoles s’est retrouvé propulsé au rang de star de la chanson. Son premier single "Je voulais te dire que je t’attends" passe sans cesse à la radio et se retrouve en haut des charts. En 2004, soit un an après son sacre, il est même choisi pour représenter la France à l’Eurovision.

La disparition de son grand frère, Julian, en 2014 le pousse à changer de vie et à partir vivre à Bali. "Là-bas, j’ai réussi à retrouver un équilibre", nous dit-il dans une interview. Cinq ans plus tard, Jonatan Cerrada, devenu papa d’un petit garçon de 3 ans, fait son grand retour en Belgique. S’il a toujours un pied dans la musique, il a toutefois mis sa carrière de chanteur entre parenthèse. Âgé de 37 ans, Jonatan Cerrada est désormais professeur de chant à domicile et à l’Aicom, une école de comédie musicale située à Bruxelles. "Ce job me permet d’être dans la transmission et de pouvoir apporter mon regard sur le métier grâce à tout ce que j’ai vécu", explique le trentenaire qui est aussi devenu chroniqueur "spectacles" dans le "6/8" de La Une. "C’est un nouveau challenge pour moi mais c’est du bon stress."

Met-il toutefois définitivement un terme à sa carrière de chanteur ? "Il y a quelques années, j’ai dit que je ne chanterai plus et puis, j’ai sorti quelques morceaux en indonésien. Je ne dis donc plus que je ne chanterai plus jamais ou que je ne sortirai plus jamais d'album. Mais, pour le moment, je mets plutôt l’accent sur les cours de chant", déclare Jonatan Cerrada qui va également partir en tournée en France avec une pièce de théâtre qu’il espère bientôt présenter au public belge.