Une nouvelle Matilda pour Noël

L’histoire relate l’histoire de cette petite fille surdouée et futée contrainte de vivre avec des parents odieux qui usent de tous les stratagèmes possibles pour amasser un maximum d’argent, n’hésitant évidemment pas à être à la tête des pires arnaques. La vie de la jeune férue de bouquins débordante d’imagination va toutefois basculer suite à sa rencontre avec Mademoiselle Candy, son institutrice…

Contrairement au film de la fin des années 90, Matilda est ici adaptée sous forme de comédie musicale. Un revival qui permet aux plus nostalgiques de découvrir une version un peu plus déjantée du classique du septième art tout en retrouver le même fil conducteur et les mêmes personnages emblématiques, de la talentueuse petite fille à sa douce maîtresse en passant par la directrice tortionnaire et le pauvre et gourmand Bruce Bouffetout. Un vent de fraîcheur qui n’est pas négligeable et qui permet au film de se laisser regarder sans tomber dans la comparaison perpétuelle.

Au casting, on retrouve Alisha Weir, jeune irlandaise de 13 ans, dans le rôle de la fillette, mais également Emma Thompson (Love Actually, Nanny McPhee, La Belle et la Bête, etc.) impressionnante dans la peau de la terrifiante et imposante Mademoiselle Legourdin.

Que devient la première Matilda ?

Bien qu’Alisha Weir soit très crédible dans le rôle de Matilda, personne n’oublie Mara Wilson, première actrice à avoir interprété la petite fille surdouée au cinéma. Enfant star, la comédienne avait connu le succès avant Matilda, dans Mme Doubtfire ou encore dans Miracle sur la 34e rue. Âgée de 35 ans, Mara Wilson se fait désormais plus discrète sur les écrans.

En 2016, après la tuerie de masse homophobe à Orlando, l’actrice a fait parler d’elle en révélant publiquement sa bisexualité. Elle est d’ailleurs connue pour sa lutte pour les droits LGBT +. Elle est également l’auteur du livre Where Am I Now ? True Story of Girlhood and Accidental Fame relatant son expérience en tant qu’enfant star.