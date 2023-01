Jean-Baptiste Maunier at the Village during his last match during French Tennis Open at Roland-Garros arena on June 01, 2018 in Paris, France. Photo by Nasser Berzane/ABACAPRESS.COM Reporters / Abaca ©Reporters / Abaca

Le comédien de 32 ans, papa d’un petit garçon de 3 ans, y incarnera Benoît, le nouveau professeur de Sciences et vie de la terre du lycée Agnès Varda dans lequel étudient Lizzie, Dorian, Amel, Rayane ou encore Jack.

Avec ce rôle, Jean-Baptiste Maunier rajoute une corde à son arc dans une carrière très éclectique. Choriste et soliste dans sa jeunesse, l’acteur a démarré sa carrière dans Les Choristes, film à succès de Christophe Barratier dans lequel il donne la réplique à Gérard Jugnot ou encore à François Berléand. Le jeune homme ne range pas toutefois ses talents de chanteur après avoir goûté au cinéma et à la notoriété. Interprète de la bande originale des Choristes, il a également participé en tant que soliste à la bande originale du documentaire Dogora de Patrice Leconte. En 2016, il sort l’EP Nuits blanches et en 2017 l’album Nuits Revolver. Il prête également sa voix à Numéro 7, un des personnages de la série à succès de Netflix Umbrella Academy et fait partie de la troupe des Enfoirés.

S’il est devenu une star après Les Choristes, sa carrière au cinéma n’a pas vraiment décollé. On le retrouve dans Hellphone ou encore L’Auberge rouge. À la télévision, le comédien apparaît dans Meurtres à Strasbourg ou encore Scènes de ménage. Il a également participé à la onzième saison de Danse avec les stars en 2021.