Émotion forte dans “The Dancer” ce mardi soir

Au cours de la soirée, plusieurs candidats ont marqué le jury. Parmi eux, The Movement Theory, groupe qui grâce au buzz de Laurien Decibel, le premier coup de cœur de la saison, est directement sélectionné pour les shows sans passer par la sélection des coachs.

Pour clôturer ce deuxième épisode, un autre groupe a toutefois fait verser de nombreuses larmes. Créée par Carla, professeure de danse porteuse d’un handicap, et son mari, la Carla Dance Company est une école de danse inclusive permettant à enfants, adolescents, adultes, porteurs d’un handicap ou non de fouler le parquet. “Je suis devenue handicapée il n’y a pas si longtemps et du coup, je me sentais différente. J’ai été exclue et beaucoup critiquée, explique Carla. Je ne veux pas que les autres se sentent comme ça. Je veux que tout le monde se sente bien à la Carla Dance Company. […] Je veux montrer qu’ils sont vraiment capables de faire de belles choses.”

Public, coachs et téléspectateurs le constateront après une chorégraphie exceptionnelle au son de L’Aventurier d’Indochine, Footloose de Black Shelton et Dingue de Soprano. Sans surprise, le miroir s’ouvre. Le public est debout et en larmes, comme les jurés. “Je suis sans mots”, dit Aurel Zola. “J’ai beaucoup aimé la composition et la chorégraphie. J’ai senti que vous vous êtes amusés.” Laurien Decibel ajoute : “La force de la danse, c’est qu’elle est accessible à tout le monde.”

Très émue, Carla considère cette sélection comme “une très grande victoire” pour elle et “pour toutes les personnes différentes”.